घर के बाहर से गायब हुआ बच्चा, जंगल-पहाड़ ढूंढ रहे 500 पुलिसकर्मी, पिता पर किडनैपिंग का आरोप

ग्वालियर में घर के बाहर खेलते हुए अचानक गायब हुआ 3 साल का मासूम, मां ने ससुराल वालों पर लगाया अपहरण का आरोप.

GWALIOR MISSING CHILD
बच्चे की तलाश में जुटे 500 पुलिकर्मी और अधिकारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 8:55 PM IST

2 Min Read
ग्वालियर: एक बार फिर चंबल क्षेत्र में अपहरण की घटनाएं सुर्खियों में हैं. ग्वालियर में पहले शिवाय, फिर एक गर्भवती महिला के अपहरण के बाद अब एक 3 साल का मासूम घर के बाहर खेलते-खेलते अचानक गायब हो गया. पुलिस और प्रशासन के 500 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी उसकी तलाश में जुटे हैं, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं लग सका है. पति से विवाद के बाद मायके रह रही बच्चे की मां ने अपने ससुराल वालों पर बच्चे के अपहरण का आरोप लगाया है.

घर के बाहर खेल रहा था बच्चा अचानक हुआ गायब

घटना ग्वालियर के मोहनपुरा इलाके की है, जहां 1 नवंबर को सपना पाल अपने तीन साल के बेटे के साथ मायके में रह रही थी. पति दलवीर सिंह ड्राइवर है, लेकिन पारिवारिक कलह के चलते सपना तीन महीने पहले मायके आ गई थी. उसका बड़ा बेटा ससुराल में दलवीर सिंह के पास और छोटा बेटा उसके साथ रह रहा था. सपना के मुताबिक, शनिवार दोपहर वह घर में काम कर रही थी और उसका बेटा बाहर खेल रहा था.

घर के बाहर खेल रहा था बच्चा अचानक हुआ गायब (ETV Bharat)

थोड़ी देर बाद वह बाहर आई तो उसका बच्चा नजर नहीं आया. उसने अपनी भाभी से पूछा तो उन्होंने कहा यहीं कहीं खेल रहा होगा. सपना ने आसपास हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिला. परिजन और ग्रामीण मिलकर देर रात तक बच्चे को ढूंढ़ते रहे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. देर रात सपना ने मुरार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. उसने शक जाहिर किया है कि उसके ससुराल पक्ष वालों ने उसके बेटे का अपहरण किया है.

बच्चे की तलाश में लगे 500 पुलिसकर्मी और अधिकारी

सपना का कहना है कि "उसका पति और जेठ समेत ससुराल वाले ही बेटे को उठा ले गए होंगे ताकि वह मजबूर होकर वापस ससुराल लौट आए." रक्षा बंधन के बाद से सपना पति से अलग रह रही थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार को एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने खुद जांच की कमान संभाली.

उन्होंने 500 पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अमले को बच्चे की तलाश में लगा दिया. आसपास जंगली इलाका होने की वजह से पुलिस जंगल में भी ढूंढ़ रही है. सोमवार को ग्वालियर आईजी अरविंद कुमार सक्सेना भी मौके पर पहुंचे और पीड़िता से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया.

