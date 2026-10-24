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अंतर्राष्ट्रीय उद्भव उत्सव में खुशी से झूमी स्लोवाकियन सिंगर, परिधानों से परंपरा बचाने का प्रयास

ग्वालियर: अंतर्राष्ट्रीय उद्भव उत्सव का आगाज डांस कार्निवल के साथ हुआ, जिसमें भारत के साथ ही विदेशी डांस ग्रुप्स ने अपने देशों के पारम्परिक नृत्यकला का प्रदर्शन किया. भारत के अलग-अलग राज्यों के अलावा मंगोलिया, स्लोवाकिया, कर्गिस्तान जैसे देश भी इस अंतरराष्ट्रीय महोत्सव में शामिल हुए हैं. यह आयोजन 4 दिनों तक चलेगा.

ग्वालियर में आयोजित 21वें उद्भव उत्सव 2021 के पहले दिन देश भर से आए करीब 1 हजार कलाकारों ने अपने ग्रुप्स के साथ डांस कार्निवल में हिस्सा लिया. इस कार्निवल की शुरुआत शहर के डॉ भगवत सहाय सभागार से हुई, जहां एक पंक्ति में सभी डांस ग्रुप रैली की तरह आगे बढ़े. इसके बाद अचलेश्वर चौराहे पर पहुंचकर एक-एक कर ट्रेडिशनल फोक डांस का प्रदर्शन किया. उद्भव उत्सव के डांस कार्निवल में यूरोप के देश स्लोवाकिया से भी डांस ग्रुप शामिल हुआ है.

ईटीवी भारत से बातचीत में स्लोवाकिया के डांस ग्रुप की सदस्य और सिंगर इयाना कहती हैं, "इस बात की काफी खुशी है कि हमें यहां आने का आमंत्रण मिला और यहां आ सके. ये देख कर खुशी होती है कि यहां बहुत सारे अलग-अलग देशों से कलाकार पहुंचे हैं. ये सब बहुत अच्छा और आनंददायक है. यहां बहुत अच्छा लग रहा है."

ईटीवी ने इयाना से सवाल किया कि स्लोवाकिया का कौनसा पारंपरिक नृत्य उन्होंने इस कार्निवल में प्रदर्शित किया है और ये किस तरह का नृत्य है. इसका जवाब देते हुए सिंगर इयाना ने कहा कि, "हम यूरोप के स्लोवाकिया से आते हैं और स्लोवाकिया एक बहुत छोटा देश है. हमारे यहां की कुल आबादी महज 50 लाख है जबकि अकेले ग्वालियर में 20 लाख लोग रहते हैं. ऐसे में हमारा देश काफी छोटा लगता है. लेकिन हमारे यहां कई अलग अलग परम्पराएं हैं, जो नृत्य आज यहां प्रदर्शित किया है उसे जेम्पलीन कहते हैं, यह पूर्वी स्लोवाकिया का ट्रेडिशनल डांस है."

देश-विदेश के डांस ग्रुप ने प्रदर्शित किए फोक डांस (ETV Bharat)

'परिधानों से स्लोवाकिया की परंपरा दर्शाने का प्रयास'

अपनी पारम्परिक परिधान के बारे में चर्चा करते हुए इयाना ने बताया कि, "वे अपने देश की परंपरा के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इन पारंपरिक परिधानों के जरिए इसे दुनिया में प्रदर्शित करते हैं. आज का परिधान पूर्वी स्लोवाकिया को रिप्रेजेंट करता है और आने वाले दिनों में आप स्लोवाकिया के अलग-अलग हिस्सों के पारंपरिक परिधान में भी सभी देखने को मिलेंगे."

देश-विदेश के डांस ग्रुप ने प्रदर्शित किए फोक डांस (ETV Bharat)

'संगीत एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इससे हर कोई जुड़ सकता है'

हमने उनसे पूछा कि, इस तरह के कार्यक्रम कितने महत्वपूर्ण हैं जो दुनिया के अलग-अलग संस्कृतियों को जोड़ने के लिए आयोजित होते हैं. इस सवाल के जवाब में इयाना कहती हैं कि, "यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरा निजी तौर पर मानना है कि, संगीत एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, यह लोगों को जोड़ती है क्योंकि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस देश से आते हैं, आप संगीत का लुत्फ उठाते हैं, गीत गाते हैं और नाचते हैं."