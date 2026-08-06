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21 करोड़ की साइबर ठगी का मामला, बीजेपी से जुड़े नेता के खाते में गए थे ठगी के 50 लाख रुपये

बीते दिनों ग्वालियर के सीए अशोक विजयवर्गीय से क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर हुई 21 करोड़ की धोखाधड़ी हुई थी. इसकी जांच कर रही स्टेट साइबर पुलिस की ग्वालियर विंग ठगी की रकम का बैंक ट्रेल ढूंढ़ते हुए शाजापुर के एक बैंक खाते तक पहुंची है. यह बीजेपी से जुड़ा नेता का बताया जा रहा है और शाजापुर जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार मालवीय का है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है.

ग्वालियर: बीते दिनों हुए बुजुर्ग सीए के साथ 21 करोड़ की ठगी मामले में स्टेट साइबर सेल ने एक आरोपी को शाजापुर से गिरफ्तार किया है, जो जिला पंचायत सदस्य भी है. आरोपी बीजेपी नेता के बैंक खाते में इसी ठगी के 50 लाख रुपये ट्रांसफर हुए थे. पुलिस ने फिलहाल उसके पास से महज 1 लाख रुपए जब्त किए हैं.

शाजापुर से जिला पंचायत सदस्य गिरफ्तार (Etv Bharat)

जुलाई महीने में ठगे थे 21 करोड़ रुपये

जुलाई 2026 में ग्वालियर के सीए अशोक विजयवर्गीय ने ग्वालियर साइबर क्राइम पुलिस को शिकायत की थी और बताया था कि, उनके साथ क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के नाम पर कई महीनों तक रुपये जमा कराने के बाद ठगी कर ली गई. दिसंबर 2025 से जुलाई 2026 तक उन्हें ठगी का अहसास हुआ. ठग उनसे 21 से करोड़ से ज़्यादा रुपये ऐंठ चुके थे. मूल रूप से ये मध्य प्रदेश में हुई अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी है. ऐसे में स्टेट साइबर पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है.

20 हजार से ज्यादा बैंक खातों में ट्रांसफर हुई ठगी की रकम

जांच के दौरान साइबर पुलिस के सामने बैंक ट्रांजेक्शन की जानकारी आई जिससे पता चला कि, फरियादी सीए ने 218 दिन में 106 ट्रांजेक्शन किए थे, जो अलग-अलग 77 बैंक खातों में गए थे. ये पूरी रकम इन बैंक खातों के जरिए 15 अलग अलग लेयर्स (ट्रांसफर बाय ट्रांसफर) से होते हुए देश भर के 20 हजार से ज्याद बैंक खातों में ट्रांसफर हुए. इन्ही लेयर्स की जांच के दौरान पुलिस को एक बैंक खाते में 50 लाख रुपये ट्रांसफर किए जाने की जानकारी मिली. जिसकी डिटेल निकालने पर यह बैंक खाता जगदीश मालवीय के नाम पर था. पुलिस ने जब इस बैंक खाते की और डिटेल निकली तो करीब ढाई करोड़ का संदिग्ध लेन देन भी इस अकाउंट में मिला है.

पहली लेयर में ही ट्रांसफर हुए थे 50 लाख

सारे सबूतों के आधार पर पुलिस ने शाजापुर से आरोपी जिला पंचायत सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है. स्टेट साइबर सेल ग्वालियर जोन के डीएसपी संजीव नयन शर्मा ने बताया कि, शुरुआती जांच में हुए ट्रांजेक्शन की पहली लेयर में जिन 77 बैंक खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर हुई थी. उसी में से एक बैंक खाते में 50 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे. उसी के संबंध में एक आरोपी को शाजापुर से हिरासत में लिया है. वह वहां जिला पंचायत सदस्य भी है. आरोपी से एक लाख रुपये भी बरामद किया है और अब रिमांड में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है.

अब तक 3.5 करोड़ कराए होल्ड, 85 लाख रिफंड की प्रोसेस

बता दें कि, इस केस में अब तक राज्य साइबर सेल ने साढ़े 3 करोड़ रुपये होल्ड करा दिए हैं, साथ ही करीब 85 लाख रुपये रिफंड कराने के लिए प्रोसेस करा दिया गया है. इस केस की जांच में यह भी निकल कर आया है कि ठगी की ज्यादातर रकम दक्षिण भारत के बैंक खातों में ट्रांसफर होने की जानकारी सामने आई जिस पर अब साइबर पुलिस जांच में जुटी हुई है.