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ग्वालियर में 21 करोड़ की साइबर ठगी का मामला, बीजेपी नेता के बाद सागर से हैंडलर भी गिरफ्तार

प्रदेश की सबसे बड़ी इस साइबर ठगी की जांच स्टेट साइबर पुलिस कर रही. मंगलवार को केस में शाजापुर से गिरफ्तार बीजेपी नेता जगदीश मालवीय ने पूछताछ में बड़े खुलासे किए. प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि जगदीश मालवीय से जुड़े एक ट्रस्ट के करंट अकाउंट में करीब 50 लाख रुपये का लेनदेन हुआ था, जो ठगी की 21 करोड़ की रकम का हिस्सा थी. इसी आधार पर राज्य साइबर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की.

ग्वालियर: मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट 70 वर्षीय अशोक विजयवर्गीय से हुई 21 करोड़ 6 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. शाजापुर से बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के के बाद पुलिस उसके हैंडलर तक पहुंच गई है. स्टेट साइबर पुलिस ग्वालियर की टीम ने सागर से एक और आरोपी अंकित वर्मा को गिरफ्तार किया है. इस केस की जांच के तार पूरे देश में फैले हैं और ठगी का सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत के कई अकाउंट में पहुंचा है.

पूछताछ के बाद पुलिस टीम उसे अपने साथ ग्वालियर ले आई, जहां मामले में आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई की गई तो पता चला कि, उसने अपना बैंक खाता किराए पर ठगों को दे रखा था. ये पूरा काम एक नेटवर्क की तरह चलता है. राज्य साइबर पुलिस के डीएसपी संजीव नयन शर्मा ने बताया, "ठगी को लेकर साइबर पुलिस की अलग-अलग टीमों को जांच पड़ताल और आरोपियों को पकड़ने के लिए लगाया गया था. जिसमें एक आरोपी शाजापुर का रहने वाला है जिसके खाते में लगभग 50 लाख रुपए ठगी की रकम ट्रांसफर हुई थी, आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया तो उसने अपने एक हैंडलर के बारे के जानकारी दी."

बीजेपी नेता से पता चला उसके बैंक खाते के हैंडलर का सुराग

स्टेट साइबर पुलिस को एक नया नाम मिला अंकित वर्मा, यह वही शख्स था जिसे बीजेपी नेता ने अपना बैंक खाता किराए पर दिया था. आरोपी बीजेपी नेता की निशान देही पर पुलिस ने अंकित वर्मा को सागर से पकड़ा. अंकित रतलाम का रहने वाला है और ऑनलाइन ठग गिरोह के लिए हैंडलर का काम करता था.

डीएसपी संजीव नयन शर्मा ने बताया, "अंकित और जगदीश की मुलाकात एक रिश्तेदारी में समारोह के दौरान हुई थी. जहां जगदीश ने उसे अपने रुपयों की जरूरत के बारे में बताया था. इसका फायदा उठाकर अंकित ने उसे किराए पर खाता देकर कमीशन की रकम कमाने का लालच दिया. जगदीश को हर ट्रांजेक्शन का 2 प्रतिशत कमीशन के रूप में मिलता था."

'आर्थिक तंगी से परेशान लोगों को टारगेट करता था अंकित वर्मा'

अंकित ऐसे ही लोगों की तलाश करता था जिन्हें रुपयों की जरूरत हो और जो उसके झांसे में फंसकर बैंक खाते किराए पर दे देते . ऐसे खाते अंकित और उसके नेटवर्क के ठगों द्वारा देश में होने वाली साइबर ठगी के बाद रकम ट्रांसफर में उपयोग किए जाते हैं. खाते के साथ ही उनके मोबाइल का फुल एक्सेस भी ठगों के पास होता है. जैसे ही कोई ओटीपी या ट्रांजेक्शन होता है तो रकम ट्रांसफर कर ली जाती है.

दक्षिण भारत के कई प्रदेशों में गया ठगी का पैसा

डीएसपी संजीव नयन शर्मा ने बताया कि "ग्वालियर में हुई 21 करोड़ की ठगी के मामले में ठगी की रकम पूरे भारत में ट्रांसफर हुई है लेकिन इसका 40% से 45% हिस्सा दक्षिण भारत के अलग-अलग प्रदेशों में गया है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु कर्नाटक, केरल के बैंक खाते भी शामिल हैं. जिसकी जांच में अलग-अलग टीम लगी हुई हैं. राज्य साइबर पुलिस की टीम दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर ग्वालियर ले आई है और उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है.