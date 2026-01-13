ETV Bharat / state

2 साल के कोर्स का 5 साल में नहीं आया रिजल्ट, आहत छात्र ने कॉलेज के गेट पर डाला फंदा

ग्वालियर में एक छात्र ने गजराराजा मेडिकल कॉलेज के गेट पर आत्महत्या की कोशिश की, कोर्स कंप्लीट होने में हो रहे लेटलतीफी से है परेशान.

GWALIOR STUDENT TRY TO KILL HIMSELF
कॉलेज के गेट पर खुदकुशी करने की कोशिश की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 4:17 PM IST

ग्वालियर: गजराराजा मेडिकल कॉलेज के गेट पर उस वक्त हंगामा कट गया, जब मेडिकल कॉलेज का एक छात्र फांसी लगाने के लिए रस्सी लेकर पहुंचा और उसे गेट पर डाल दिया. ये छात्र अपनी 2 साल की डिग्री 5 साल में भी पूरी न होने से आहत था, क्योंकि ये लेटलतीफी उसकी अपनी वजह से नहीं, बल्कि मेडिकल यूनिवर्सिटी की वजह से हो रही थी.

रिजल्ट न आने से कॉलेज के मुख्यद्वार पर लटकाई रस्सी

मध्य प्रदेश के जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध जिन मेडिकल कॉलेज में साल 2021 में छात्रों ने प्रवेश लिया था, यूनिवर्सिटी उन छात्रों का 5 साल में भी पूरा रिजल्ट घोषित नहीं कर पाई है. इसी बात से आहत एक छात्र जिसने 2021 में 2 वर्षीय पैरा मेडिकल कोर्स, एक्सरे टेक्निशियन में ग्वालियर के गजराराजा मेडिकल में प्रवेश लिया था, कॉलेज पहुंचा और मुख्य द्वार पर रस्सी का फंदा डाल दिया.

2 साल के कोर्स का 5 साल में नहीं आया रिजल्ट (ETV Bharat)

डीन ने सुनी छात्र की पीड़ा

अचानक ये सब होता देख गजराराजा मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंचे और छात्र से रस्सी छुड़ा ली. इस घटना की जानकारी मिलने पर पीड़ित छात्र को डीन आरकेएस धाकड़ ने अपने चेंबर में बुलाया. उन्होंने उसकी पीड़ा सुनते हुए मदद का आश्वासन दिया. छात्र ने डीन आरकेएस धाकड़ को बताया कि किस तरह आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए उसके परिवार ने इस पैरा मेडिकल कोर्स के लिए उसकी फीस जमा की थी. लेकिन अब तक रिजल्ट न आने से उसका कोर्स पूरा नहीं है और वह कहीं नौकरी के लिए भी आवेदन नहीं कर पा रहा है. जिससे वह मानसिक तनाव से गुजर रहा है.

छात्र ने यूनिवर्सिटी को दिया एक हफ़्ते का समय

छात्र ने कॉलेज गेट पर एक वीडियो भी बनाया, जिसमें वह कहता नज़र आ रहा है कि उसका फांसी पर चढ़ना एमपीएमएसयू निश्चित करेगा. अगर विश्वविद्यालय एक सप्ताह में यानी 18 जनवरी से पहले रिजल्ट घोषित कर देता है, तो ठीक, नहीं तो वह खुदकुशी करेगा और उसकी मौत का जिम्मेदार मेडिकल यूनिवर्सिटी और वहां का पूरा स्टाफ होगा.

'यूनिवर्सिटी को लिखेंगे पत्र'

इस मामले को लेकर गजराराजा मेडिकल कॉलेज के डीन आरकेएस धाकड़ का कहना है कि "छात्र परेशान था. हमने उसकी पूरी बात सुनी है. जीआरएमसी में 2021 में पैरामेडिकल कोर्सेस में प्रवेश लेने वाले 150 से ज़्यादा छात्र रिजल्ट घोषित न होने से परेशान हैं. इन सभी छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी को पत्र लिखेंगे और जल्द रिजल्ट घोषित कराने का प्रयास करेंगे."

