ETV Bharat / state

पुलिस थाने के बाहर महिलाओं में कैट फाइट ! एक ने जड़े थप्पड़ दूसरी ने बाल पकड़ कर खींचा

पुलिस थाने के बाहर महिलाओं में कैट फाइट ( ETV Bharat )

ग्वालियर: ग्वालियर में पुलिस थाने के बाहर दो महिलाओं के बीच जमकर मारपीट और हंगामा हुआ. मारपीट करने वाले दोनों पक्ष पूर्व से एक दूसरे के परिचित थे लेकिन यह मारपीट तब हुई जब उनमें से एक महिला अपनी मांगों को लेकर थाने के बाहर धरने पर बैठी हुई थी. दोनों महिलाओं के बीच हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब छाया हुआ है, वहीं धरने पर बैठी महिला का आरोप है कि पुलिस ने ही दूसरी महिला को मारपीट के लिए बुलाया है.

शिकायतों पर सुनवाई न होने पर धरने पर बैठी थी महिला