पुलिस थाने के बाहर महिलाओं में कैट फाइट ! एक ने जड़े थप्पड़ दूसरी ने बाल पकड़ कर खींचा
ग्वालियर में पुलिस थाने के बाहर महिलाओं में हाथापाई, बीच बचाव में आई पुलिस, लोगों ने बनाया वीडियो. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 8:38 PM IST
ग्वालियर: ग्वालियर में पुलिस थाने के बाहर दो महिलाओं के बीच जमकर मारपीट और हंगामा हुआ. मारपीट करने वाले दोनों पक्ष पूर्व से एक दूसरे के परिचित थे लेकिन यह मारपीट तब हुई जब उनमें से एक महिला अपनी मांगों को लेकर थाने के बाहर धरने पर बैठी हुई थी. दोनों महिलाओं के बीच हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब छाया हुआ है, वहीं धरने पर बैठी महिला का आरोप है कि पुलिस ने ही दूसरी महिला को मारपीट के लिए बुलाया है.
शिकायतों पर सुनवाई न होने पर धरने पर बैठी थी महिला
असल में घटना ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र की है जहां एक महिला सोमवार को थाटीपुर पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठ गई थी. उसका आरोप था की, उसके द्वारा पूर्व में कुछ शिकायतें थाने में की गई हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही.
पूर्व दोस्त ने बीच सड़क की मारपीट
इसी बीच सोमवार की शाम अचानक दूसरी महिला मौके पर पहुंची और दोनों की बीच बहस हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई. इस पूरे हंगामे के दौरान आसपास मौजूद लोग और पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया. दूसरी महिला को भी पकड़ लिया. वहीं, धरना दे रही पहली वाली महिला ने पुलिस पर ही आरोप लगाया है की, उसे धरने से उठाने के लिए पुलिस ने दूसरी महिला को थाने बुलाया था.
दोनों महिलाओं की मारपीट देख पुलिस ने दिया दखल
इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी दीपेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि, धरना देने वाली महिला अपनी पूर्व की कुछ शिकायतों को लेकर सोमवार से धरने पर बैठी है, लेकिन शाम के समय ही उनको उनकी शिकायतों के संबंध में स्थिति से अवगत करा दिया गया था. इसके बाद शाम के समय दूसरी महिला के साथ थाने के बाहर उनका झगड़ा हुआ जिसमें पुलिस ने बीच बचाव किया था और जब दूसरी महिला से पूछताछ की तो उसका कहना था कि, वह दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हैं. पूर्व में दोनों दोस्त थीं लेकिन फिर किसी बात पर दोनों में अलगाव हो गया. "
ये भी पढ़ें:
- मोपेड सवार प्रेग्नेंट महिला के एक्सीडेंट का खुलासा, 40 लाख के लिए पति ने प्लान किया था मर्डर
- इंदौर में महिला सुरक्षा के लिए तैनात हुई शक्ति, छेड़छाड़ करने वालों को ऑन द स्पॉट मिलेगा सबक
दूसरी महिला ने लगाए धरना देने वाली महिला पर आरोप
दूसरी महिला से पूछताछ में उसने यह भी बताया है की, धरना देने वाली महिला ने उसके खिलाफ महिला आयोग में एक शिकायत की है जिसकी वजह से उसे काफी परेशानी हो रही है. उसने और भी आरोप धरने पर बैठी महिला पर लगाये हैं. थाना प्रभारी का कहना है की पूर्व में पिछले साल अक्टूबर 2025 में दोनों महिलाएं दोस्त थीं और शिकायत के लिए दोनों साथ में थाने में आईं इसके बाद किन वजहों से दोनों का झगड़ा हुआ, इस बारे में पुलिस को ज़्यादा जानकारी नहीं है अभी सभी तथ्यों की जांच की जा रही है.