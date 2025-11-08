ETV Bharat / state

2 बच्चों की मां से शादी करना चाहता था जेठ, मना करने पर किया एसिड अटैक

असल में घटना ग्वालियर कंपू थाना क्षेत्र के अवाड़पुरा इलाके की है. यहां अपने मायके में रह रही एक विधवा महिला पर उसके ही जेठ ने घर में घुस कर, उस पर तेजाब फेंक दिया. जिससे विधवा महिला गंभीर रूप से झुलस गई. बताया जा रहा है कि 12 साल पहले महिला का निकाह उसी के मोहल्ले में रहने वाले युवक से हुआ था. महिला का पति शराब पीने का आदी था और हाल ही में 9 महीने पहले उसकी लीवर खराब होने से मौत हो गई. जिसके बाद महिला अपने पति का घर छोड़ मायके में रहने लगी.

ग्वालियर: कंपू थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला के ऊपर एसिड अटैक का मामला सामने आया है. जिसमें आरोपी, महिला का ही जेठ बताया जा रहा है. फिलहाल महिला की हालत गंभीर है और हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है. जानकारी के अनुसार विधवा महिला का जेठ उससे निकाह का दबाव बना रहा था, लेकिन जब महिला ने मना कर दिया, तो आरोपी ने घटना को अंजाम दिया है. पुलिस इस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है.

महिला ने जेठ से शादी को माना किया तो फेंका तेजाब (ETV Bharat)

विधवा से निकाह करना चाहता था जेठ

इधर, विधवा महिला के जेठ मुशीर खान की पत्नी की भी मौत हो चुकी है. ऐसे में भाई की मौत के बाद वह उसकी पत्नी से निकाह करना चाहता था. शुक्रवार शाम आरोपी जेठ मुशीर खान अपने साथ बोतल में एसिड लेकर विधवा बहू के मायके में पहुचा था और शादी के लिए दबाव बना रहा था.

शादी को राजी न हुई महिला, जेठ ने फेंका तेजाब

विधवा महिला अपने मायके में कुछ काम कर रही थी. उसी समय अचानक ये घटना हुई. घटना से ठीक पहले आरोपी जेठ ने विधवा महिला से शादी करने का दबाव बनाया. जब बार-बार उससे शादी करने की बात जेठ कहने लगा, तो महिला ने उसे साफ इनकार कर दिया. जिसके बाद गुस्साए मुशीर खान ने उस पर तेजाब उड़ेल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई.

शादी से मना किया तो जेठ ने किया महिला पर एसिड अटैक (ETV Bharat)

महिला की हालत गंभीर, आरोपी को ढूंढ रही पुलिस

इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है. वहीं, मायके पक्ष से महिला के परिजन ने घटना की सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद तुरंत महिला को जयारोग्य अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. वहीं, पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जुटी हुई है.

ग्वालियर में विधवा महिला पर एसिड अटैक (ETV Bharat)

2 बच्चों की मां है पीड़ित महिला

इस मामले की विवेचना कर रहे कंपू थाना के अधिकारी देवेंद्र भगोरिया ने बताया कि "एक महिला पर एसिड अटैक किया गया है, जो बर्न यूनिट में भर्ती है. जब उसका बयान लेने गया तो पता चला कि महिला का जेठ उस पर शादी का दबाव बना रहा था. महिला के पति का देहांत हो चुका है और आरोपी की पत्नी की भी पहले ही मौत हो चुकी है. जिससे पीड़िता का जेठ उस पर शादी का दबाव बना रहा था. जब महिला ने मना किया तो आरोपी ने एसिड अटैक कर दिया. आरोपी की तलाश जारी है." उन्होंने बताया कि "पीड़ित महिला 2 बच्चों की मां है."