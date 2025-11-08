ETV Bharat / state

2 बच्चों की मां से शादी करना चाहता था जेठ, मना करने पर किया एसिड अटैक

ग्वालियर में विधवा महिला पर एसिड अटैक, शादी से मना किया तो जेठ ने किया हमला, पीड़िता का गंभीर हालत में इलाज जारी.

GWALIOR WOMAN ACID ATTACKED
शादी से मना करने पर महिला पर एसिड अटैक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 1:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: कंपू थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला के ऊपर एसिड अटैक का मामला सामने आया है. जिसमें आरोपी, महिला का ही जेठ बताया जा रहा है. फिलहाल महिला की हालत गंभीर है और हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है. जानकारी के अनुसार विधवा महिला का जेठ उससे निकाह का दबाव बना रहा था, लेकिन जब महिला ने मना कर दिया, तो आरोपी ने घटना को अंजाम दिया है. पुलिस इस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है.

9 महीने पहले ही हुई थी पति की मौत

असल में घटना ग्वालियर कंपू थाना क्षेत्र के अवाड़पुरा इलाके की है. यहां अपने मायके में रह रही एक विधवा महिला पर उसके ही जेठ ने घर में घुस कर, उस पर तेजाब फेंक दिया. जिससे विधवा महिला गंभीर रूप से झुलस गई. बताया जा रहा है कि 12 साल पहले महिला का निकाह उसी के मोहल्ले में रहने वाले युवक से हुआ था. महिला का पति शराब पीने का आदी था और हाल ही में 9 महीने पहले उसकी लीवर खराब होने से मौत हो गई. जिसके बाद महिला अपने पति का घर छोड़ मायके में रहने लगी.

महिला ने जेठ से शादी को माना किया तो फेंका तेजाब (ETV Bharat)

विधवा से निकाह करना चाहता था जेठ

इधर, विधवा महिला के जेठ मुशीर खान की पत्नी की भी मौत हो चुकी है. ऐसे में भाई की मौत के बाद वह उसकी पत्नी से निकाह करना चाहता था. शुक्रवार शाम आरोपी जेठ मुशीर खान अपने साथ बोतल में एसिड लेकर विधवा बहू के मायके में पहुचा था और शादी के लिए दबाव बना रहा था.

शादी को राजी न हुई महिला, जेठ ने फेंका तेजाब

विधवा महिला अपने मायके में कुछ काम कर रही थी. उसी समय अचानक ये घटना हुई. घटना से ठीक पहले आरोपी जेठ ने विधवा महिला से शादी करने का दबाव बनाया. जब बार-बार उससे शादी करने की बात जेठ कहने लगा, तो महिला ने उसे साफ इनकार कर दिया. जिसके बाद गुस्साए मुशीर खान ने उस पर तेजाब उड़ेल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई.

Gwalior widow acid attacked
शादी से मना किया तो जेठ ने किया महिला पर एसिड अटैक (ETV Bharat)

महिला की हालत गंभीर, आरोपी को ढूंढ रही पुलिस

इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है. वहीं, मायके पक्ष से महिला के परिजन ने घटना की सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद तुरंत महिला को जयारोग्य अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. वहीं, पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जुटी हुई है.

Gwalior woman acid attacked
ग्वालियर में विधवा महिला पर एसिड अटैक (ETV Bharat)

2 बच्चों की मां है पीड़ित महिला

इस मामले की विवेचना कर रहे कंपू थाना के अधिकारी देवेंद्र भगोरिया ने बताया कि "एक महिला पर एसिड अटैक किया गया है, जो बर्न यूनिट में भर्ती है. जब उसका बयान लेने गया तो पता चला कि महिला का जेठ उस पर शादी का दबाव बना रहा था. महिला के पति का देहांत हो चुका है और आरोपी की पत्नी की भी पहले ही मौत हो चुकी है. जिससे पीड़िता का जेठ उस पर शादी का दबाव बना रहा था. जब महिला ने मना किया तो आरोपी ने एसिड अटैक कर दिया. आरोपी की तलाश जारी है." उन्होंने बताया कि "पीड़ित महिला 2 बच्चों की मां है."

TAGGED:

GWALIOR WOMAN ACID ATTACKED
WIDOW ACID ATTACKED REFUSING MARRY
MADHYA PRADESH ACID ATTACK
GWALIOR CRIME NEWS
GWALIOR WIDOW ACID ATTACKED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पैरा एथलीट पूजा को 'श्रेष्ठ दिव्यांगजन' राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित

बाबा महाकाल के धाम में मना वंदे मातरम का 150वां वर्ष, ओलंपिक खिलाड़ी सीमा पुनिया ने किए दर्शन

इनकी जादू की पुड़िया मेंं ही मिलती है अस्पताल की दवा, भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने का सपना

बुंदेलखंड में आज से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, चेतक की स्पीड से पहुंचाएगी खजुराहो से वाराणसी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.