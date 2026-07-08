ETV Bharat / state

ऑनलाइन गेमिंग में फंसा छात्र खुद गायब हुआ या अपहरण? ग्वालियर पुलिस बेसुराग

ऑनलाइन गेमिंग में फंसा छात्र गायब, अपहरण का केस दर्ज ( ETV BHARAT )

ग्वालियर : ऑनलाइन गेमिंग की लत बच्चों के लिए घातक साबित हो रही है. ग्वालियर में भी ऑनलाइन गेम फ्री फायर गेम खेलने वाला हाई स्कूल का छात्र करीब 8 दिन से लापता है. पुलिस ने अपहरण की आशंका के चलते मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज व अन्य माध्यम से सुराग लगाने की कोशिश जारी है.

दोस्तों के साथ ट्रेन से गायब हुआ

ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के मेहरा कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति का 15 साल का बेटा बीती 30 जून की सुबह 8 बजे घर से बिना बताए कहीं निकल गया. जब शाम तक वापस नहीं लौटा तो परिवार वालों ने दोस्तों से पूछताछ शुरू की, जिस पर पता चला कि छात्र मोबाइल पर ऑनलाइन गेम 'फ्री' फायर गेम खेलता था और कुछ दोस्तों के साथ वह ग्वालियर स्टेशन से केरल एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर गया है.

अपहरण का मामला दर्ज, अब तक सुराग नहीं

दोस्तों से परिवार को जानकारी मिली लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जब बेटा वापस नहीं लौटा तो परिवार ने थाटीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई. छात्र नाबालिग है. ऐसे में पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया है, लेकिन छात्र को लापता हुए एक हफ्ता बीत चुका है, और अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका है. पुलिस को भी अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है.