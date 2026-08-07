ETV Bharat / state

सरप्लस बिजली स्टेट का हाल, बिजली मंत्री के घर से 50 किमी दूर ग्वालियर चंबल के 10 गांव में पसरा है अंधेरा

अंधेरे में चेहरे पहचान पाना मुश्किल है, नाम है मुकाम बघेल, भीकम कुशवाहा, गंभीर बगेल, गोदन कुशवाह और बलराम कुशवाह. नाम अलग भी हों कहानी एक है. 72 घंटे बीत गए पर इस गोबरा गांव में बिजली नहीं आई.

बिजली के ममले में सरप्लस स्टेट मध्यप्रदेश में बीते 72 घंटे से देवरा समेत डबरा शहर के 10 गांव घुप्प अंधेरे में डूबे हैं. अंधेरा यहां है अंधेरगर्दी सिस्टम में. लिहाजा तीन दिनों में बीसियों बार इन दस गावों के लोगों की गुहार भी बेअसर रही. बत्ती यानि लाइट इन गांवों में नहीं आई. जबकि उर्जा मंत्री प्रद्मुम्न सिंह तोमर का घर इन इलाकों से महज पचास किलोमीटर की दूरी पर है.

भोपाल/डबरा: मध्य प्रदेश के देवरा गांव के लोगों को बीते 72 घंटो ने उस दौर में पहुंचा दिया, जब ग्रामीण इलाकों में दिन ढलने के साथ ही सुबह का इंतजार शुरू हो जाता था कि उजाला तो अब तभी लौटेगा. टॉर्च और मोमबत्ती गाड़ियों की हैडलाइटें फिर जिंदगी में लौट आई हैं.

मुकाम सिंह गोवरा कहते हैं, "अंधेरे में बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है. कब तक बत्ती आएगी, इसका भी ठिकाना नही है. भीकम कुशवाहा भी इसी गांव में रहते हैं, वे भी अंधेरे में डूबे. ऐसे ही नौ गावों के ग्रामीणों के साथ कई बार बिजली की गुहार लगा चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ." भीकम कहते हैं, "बारिश का मौसम है अंधेरे में दुर्घटना का डर रहता है. मच्छर बढ़ गए हैं. बच्चे बीमार पड़ रहे हैं लेकिन किससे बोले कहां जाएं कोई सुनवाई कहीं नहीं है. किससे कहें कि लाइट की व्यवस्था करा दें."

बिजली नहीं लौटी थी तो दो वक्त की रोटी से भी जाएंगे

अकेला गोबरा गांव नहीं है. डबरा के देवरा, गोबरा, सैतोल, कोसा, जवाल, सिंहपुर, खेड़ी रायमल, मिलघन, छीमक में भी इसी तरह से तीन दिनों से बत्ती गुल है. यहां का किसान धान बोता है और बिजली नहीं होने से सबसे बड़ा संकट इन किसानों को है.

बलराम कुशवाह बताते हैं, "खरीफ सीजन में धान की रोपाई का समय है ये. तीन दिनों से बिजली बंद रहने के कारण खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है और अब तो फसल प्रभावित होने लगी है." उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अगर बिजली जल्दी नहीं आई तो हम किसान डूब जाएंगे.

तीन दिन से क्यों छाया इन 10 गांवों में अंधेरा

छीमक गांव में 33 केवी की क्षमता का कृषि विद्युत ट्रांसफार्मर तीन दिन पहले खराब हो गया. इस कृषि ट्रांसफार्मर की क्षमता 5000 केवीए है, जबकि वर्तमान में उस पर लगभग 8000 केवीए का लोड संचालित किया जा रहा था. लगातार ओवरलोड रहने के कारण ट्रांसफार्मर पिछले साल भी खराब हुआ था और इस बार फिर खराब हो गया. क्षमता से ज्यादा भार होने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर की क्षमता नहीं बढ़ाई गई, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है.

ट्रांसफार्मर बदलने की डिमांड पर अड़े किसान

अब किसान ये चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर बदला जाए. दस गांवो के किसानों ने मांग की है कि वर्तमान 5000 केवीए ट्रांसफार्मर को तत्काल 8000 केवीए क्षमता वाले ट्रांसफार्मर से बदला जाए और बिजली जल्द से जल्द बहाल की जाए. ताकि भविष्य में बार-बार ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो. फिलहाल पांच दिन में समाधान का आश्वासन मिला है.

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के डीई विकास कुमार का कहना है, "किसानों ने आवेदन दिया है. बारिश के मौसम में लाइटिनिंग के कारण दिक्कत आई थी. वहां पीटीआर फेल हो गया है. आज ही नया पीटीआर आ रहा है. वैसे अल्टरनेट प्रबंध भी किया जा रहा है. ग्रामीण भीकम का कहना है कि कुछ गांव में बिजली आई भी तो मुंह दिखाई जैसी 2 घंटे में चली गई.

उर्जा मंत्री के घर से कुल 50 किलोमीटर हैं गांव

उर्जा मंत्री प्रदुम्न सिंह तोमर के घर से ये गांव महज पचास किलोमीटर की दूरी पर है. उर्जा मंत्री प्रदुम्न सिंह तोमर इस बात के लिए जाने जाते रहे हैं कि वे बिजली की समस्याएं खुद जाकर हल करते हैं. लेकिन अब तक उन्होने अंधेरे में डूबे इन गावों का रुख नहीं किया है.