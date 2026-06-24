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मैं CBI से बोल रहा हूं, ग्वालियर में बुजुर्ग महिला को डराकर 1.57 करोड़ ठगे

ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट का बड़ा मामला, साइबर ठगों ने 33 दिनों तक बुजुर्ग महिला को रखा हाउस अरेस्ट रखा, 1.57 किए गायब

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ग्वालियर में बुजुर्ग महिला को डराकर 1.57 करोड़ ठगे (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 2:05 PM IST

4 Min Read
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ग्वालियर : मध्य प्रदेश से एक बार फिर साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट का बड़ा मामला सामने आया है. यहां साइबर ठगों ने रिटायर्ड महिला कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 33 दिनों तक हाउस अरेस्ट रखा और इस बीच करीब डेढ़ करोड़ रु भी ऐंठ लिए. बुजुर्ग महिला का नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने की झूठी कहानी बताकर ठगों ने इस वारदात को अंजाम दिया. महिला को ठगी का एहसास तब हुआ जब वह ठगों के कहने पर एनओसी लेने दिल्ली पहुंची.

साइबर ठगों के झांसे में आईं रिटायर्ड बुजुर्ग महिला

मध्य प्रदेश का ग्वालियर डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है. यहां के लोग इन ठगों के आसानी से शिकार बन रहे हैं. बड़ी बात तो यह है कि, ग्वालियर में ज्यादातर केस करोड़ों रु की ठगी के हैं, जिनकी खबरें लगातार मीडिया द्वारा समय-समय पर जनता के सामने लाई जाती हैं. बावजूद इसके लोग अब भी साइबर जालसाजों के झांसे में आ रहे हैं. ताजा मामला है यहां के स्वास्थ्य विभाग की सेवानिवृत्त लैब टेक्नीशियन महिला अधिकारी मीनाक्षी नाखरे का, जो ग्वालियर के सरदार पाटनकर साहब क्षेत्र में रहती हैं और साइबर अपराधियों के जाल में फंसकर 1.57 करोड़ रु गंवा दिए.

जानकारी देते साइबर सेल प्रभारी डीएसपी मनीष यादव (Etv Bharat)

CBI अफसर बनकर 33 दिनों तक हाउस अरेस्ट रखा

ठगों ने बुजुर्ग महिला को दिल्ली का फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर फोन किया और उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में इस्तेमाल होने की बात कहकर डराना शुरू कर दिया. आरोपियों ने महिला को गिरफ्तारी, जांच और कानूनी कार्रवाई का भय दिखाते हुए लगातार मानसिक दबाव में रखा. इतना ही नहीं उन्हें डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 10 मई से 13 जून तक घर में कैद भी रखा. इस दौरान ठग लगातार संपर्क में रहे और मामले से बचाने के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा कराने के निर्देश देते रहे. डर के कारण महिला ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और अपनी चार फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) भी तुड़वा दीं.

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आरोपियों की खोज में जुटी क्राइम ब्रांच (Etv Bharat)

अलग-अलग राज्यों के खातों में ट्रांसफर कराए डेढ़ करोड़

ठगों ने बुजुर्ग महिला से आरटीजीएस के जरिए चार राज्यों के 10 से अधिक शहरों में संचालित खातों में कुल 1 करोड़ 57 लाख 90 हजार रु ट्रांसफर कर दिए. इसके बाद उसे एनओसी पोस्ट के द्वारा भेजे जाने का झांसा देकर संपर्क खत्म कर दिया. महिला को बताया गया था की, 16 जून को एनओसी उसे कोरियर से प्राप्त हो जाएगी.

दिल्ली पहुंचने पर सामने आया सच

पीड़ित बुजुर्ग महिला ने पुलिस को बताया कि 16 जून तक कोई एनओसी नहीं आई तो 18 जून को वह खुद दिल्ली पहुंचीं. इससे पहले ही ठगों ने मोबाइल नंबर भी बंद कर लिए थे. जब दिल्ली में बारहखंभा पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने केस के बारे में जानकारी चाही तब उन्हें ठगी का पता चला. करीब 33 दिनों तक महिला डिजिटल अरेस्ट रहने के बाद आखिर में ग्वालियर साइबर पुलिस के पास मदद की गुहार लगाने पहुंची. महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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लोगों से अपील- इस तरह के कॉल आने पर पुलिस से करें संपर्क

इस पूरे मामले में साइबर सेल प्रभारी डीएसपी मनीष यादव का का कहना है की, " पुलिस बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और ट्रांजेक्शन से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है" यह मामला साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जा रहे डिजिटल अरेस्ट जैसे नए तरीकों की गंभीरता को दर्शाता है, पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी जांच एजेंसी के नाम पर आने वाले संदिग्ध कॉल, वीडियो कॉल या पैसों की मांग पर तुरंत सतर्क रहें और पुलिस से संपर्क करें. फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

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