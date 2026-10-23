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'गटर जनरेशन' मामला: BJP सांसद कंगना रनौत को राहत, रिवीजन को आगरा जिला जज ने किया निरस्त

BJP सांसद कंगना रनौत को राहत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : गटर जनरेशन वाले बयान पर भाजपा सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत को शुक्रवार को अदालत से बड़ी राहत मिली है. जिला जज ने दायर रिवीजन को निरस्त कर दिया. अपने आदेश में जिला जज ने लिखा है कि अभी मामले में संज्ञान पर बहस के लिए नियत किया है. जिसमें अभी संज्ञान पर बहस होना शेष है. अवर न्यायालय द्वारा कोई अंतिम आदेश नहीं किया गया है. ऐसे में यह रिवीजन पोषणीय नहीं है. जिसके चलते इस प्रकरण में प्रकीर्ण वाद दर्ज करके निरस्त कर दिया गया.

दरअसल, राजीव गांधी बार के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 अगस्त 2026 को पहले एमपीएमएल कोर्ट में परिवाद दायर किया. जिसमें उनका आरोप था कि 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर पर धरना देने वाले छात्रों पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने 27 जुलाई को विवादित बयान दिया था. भाजपा सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा था कि एक साथ मैंने इतनी बड़ी गंदगी अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी. वहां के वीडियो देखकर मुझे उबकाई आती है. छात्रों को गटर जेनरेशन बताया था. कहा था कि आखिर उनकी परवरिश कौन कर रहा है?

चार अगस्त को वाद खारिज किया था : वादी व वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि कंगना रनौत के बयान को लेकर मैंने पुलिस में शिकायत की, मगर पुलिस ने सुनवाई नहीं की, तो कोर्ट में परिवाद दायर किया, जिसमें भाजपा सांसद कगना रनौत के खिलाफ सोशल मीडिया टिप्पणी समेत अन्य संबंधित धाराओं में कार्रवाई की मांग की.