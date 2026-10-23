'गटर जनरेशन' मामला: BJP सांसद कंगना रनौत को राहत, रिवीजन को आगरा जिला जज ने किया निरस्त
जिला जज ने आदेश में कहा है कि मामले में कोई अंतिम आदेश नहीं हुआ है. ऐसे में प्रकरण को निरस्त किया जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 7:16 PM IST
आगरा : गटर जनरेशन वाले बयान पर भाजपा सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत को शुक्रवार को अदालत से बड़ी राहत मिली है. जिला जज ने दायर रिवीजन को निरस्त कर दिया. अपने आदेश में जिला जज ने लिखा है कि अभी मामले में संज्ञान पर बहस के लिए नियत किया है. जिसमें अभी संज्ञान पर बहस होना शेष है. अवर न्यायालय द्वारा कोई अंतिम आदेश नहीं किया गया है. ऐसे में यह रिवीजन पोषणीय नहीं है. जिसके चलते इस प्रकरण में प्रकीर्ण वाद दर्ज करके निरस्त कर दिया गया.
दरअसल, राजीव गांधी बार के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 अगस्त 2026 को पहले एमपीएमएल कोर्ट में परिवाद दायर किया. जिसमें उनका आरोप था कि 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर पर धरना देने वाले छात्रों पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने 27 जुलाई को विवादित बयान दिया था. भाजपा सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा था कि एक साथ मैंने इतनी बड़ी गंदगी अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी. वहां के वीडियो देखकर मुझे उबकाई आती है. छात्रों को गटर जेनरेशन बताया था. कहा था कि आखिर उनकी परवरिश कौन कर रहा है?
चार अगस्त को वाद खारिज किया था : वादी व वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि कंगना रनौत के बयान को लेकर मैंने पुलिस में शिकायत की, मगर पुलिस ने सुनवाई नहीं की, तो कोर्ट में परिवाद दायर किया, जिसमें भाजपा सांसद कगना रनौत के खिलाफ सोशल मीडिया टिप्पणी समेत अन्य संबंधित धाराओं में कार्रवाई की मांग की.
21 अगस्त की सुनवाई में दोनों ओर से अधिवक्ताओं की बहस के बाद स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि तीन सितंबर दी थी. इसके बाद कई तारीख पर सुनवाई हुई. स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए अनुज कुमार सिंह ने 4 अगस्त 26 को कंगना रनौत के विरुद्ध दायर वाद को खारिज कर दिया. इसके बाद जिला जज की कोर्ट में रिवीजन दायर किया था.
मूल वाद में सुनवाई 17 नवंबर को : वादी रमाशंकर शर्मा ने बताया कि जिला जज ने अपने आदेश में उल्लेखित किया है कि वादी द्वारा मामले की सुनवाई के दौरान विपक्षी कंगना रनौत को कोर्ट में तलब कर उसका बयान लेने के लिए 6 जून 2026 का प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है. जबकि कोई अंतिम आदेश उक्त मामले में नहीं हुआ है. ऐसे में प्रकरण को प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज करके निगरानी अंगीकरण के इस स्तर पर निरस्त की जाती है.
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