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पाबंदी के बाद भी चप्पे-चप्पे पर बिक रहा है जहर; जानें UP की गुटखा इकोनॉमी कैसे निगल रही है युवाओं की जिंदगी?

डॉक्टरों का कहना है कि जब कोई व्यक्ति घंटों तक गुटखा, सुपारी और खैनी को अपने मुंह के अंदर दबाए रखता है तो उससे मुंह के अंदर लाल और सफेद पैच बन जाते हैं, जिसके बाद छोटे घाव से शुरू होकर वह व्यक्ति या मरीज सीधे कैंसर की चपेट में आ जाता है, पर जो जिम्मेदार हैं, वह आंखें मूंदें बैठे हैं, जिसके चलते यूपी के अंदर धड़ल्ले से और बेरोकटोक पान मसाला व तंबाकू की बिक्री जारी है. ईटीवी भारत संवाददाता समीर दीक्षित ने पनकी, सचेंडी समेत ग्रामीण परिवेश वाले क्षेत्रों में इस मामले पर जमीनी हकीकत तो देखी, साथ ही विशेषज्ञों से बात की वह प्रस्तुत है...

यूपी की गुटखा इकोनॉमी से बन रहा मुंह का कैंसर (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं, कानपुर के ग्रामीण चौराहों पर लटके लाल-चमकदार पाउच सिर्फ एक लत नहीं, बल्कि गांवों के घरों को खोखला करने वाला स्लो पॉइजन बन चुके हैं. साल 2012 में लगे सरकारी प्रतिबंध को कंपनियों ने पान मसाला और तंबाकू के ट्विन-पैक जुगाड़ से हवा में उड़ा दिया है, जो हर साल देश में 13 लाख से अधिक लोगों को निगल रही है.

कानपुर: यूपी में गुटखा-उत्पादों पर सरकारी प्रतिबंध केवल कागजी दांव-पेंच बनकर रह गए हैं. जहां एक तरफ अवैध रूप से संचालित हो रही गुटखा इकोनॉमी राज्य के बाजार में तगड़ा मुनाफा और रोजगार पैदा कर रही है. दूसरी तरफ गुटखा स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा अभिशाप साबित हो रही है. हर नुक्कड़ व दुकान पर आसानी से उपलब्ध यह धीमा जहर मुंह के कैंसर की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है, जिसने अनगिनत परिवारों को आर्थिक और मानसिक रूप से तबाह कर रही है.

मुंह के कैंसर का अहम कारण गुटखा है: मामले को लेकर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. संजय काला का कहना है, मुंह के कैंसर का अहम कारण गुटखा है. उन्होंने बताया, वैसे तो गुटखा, खैनी, सुपारी, लंबे वक्त तक शराब का सेवन करने से मुंह का कैंसर होता है, लेकिन जब मरीज तेज स्वाद वाला तंबाकू या गुटखे का सालों तक सेवन करते रहते हैं तो वह मुंह के कैंसर की चपेट में आ जाते हैं. इसके लगातार खाने से मुंह में सबम्यूकस फाइब्रोसिस बन जाता है, जिससे मुंह के अंदर गालों के किनारे या जीभ पर लाल और सफेद पैच दिखाई देने लगते हैं.

कैंसर के आंकड़े (Photo credit;ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि नुकीले दातों से जीभ पर बराबर वार होने से भी घाव बनते हैं, जो सालों बाद मुंह का कैंसर बन जाते हैं. ऐसे मरीजों को बिना देरी के ही डॉक्टर्स के पास इलाज के लिए पहुंचना चाहिए. अगर अर्ली डिटेक्ट होगा तो हम जल्द से जल्द कैंसर को हरा सकेंगे. अन्यथा देरी होने पर कैंसर पेशेंट को बचाना असंभव हो जाता है.

अब 20 साल वाले भी चपेट में: कानपुर के जेके कैंसर संस्थान में पिछले 13 सालों से कार्यरत वरिष्ठ ओंकोलॉजिस्ट डॉ. जितेंद्र वर्मा ने कहा, कभी ऐसा था जब 40 से 60 साल वालों को मुंह का कैंसर होता था, पर अब पिछले कुछ सालों से देखने में आ रहा 20 साल से लेकर 35 साल की उम्र वाले मरीजों की संख्या बहुतायत में है. इसके सामान्य लक्षणों में मुंह के अंदर छालों से शुरुआत होती है. अगर कोई छाला 15 दिन में ठीक नहीं हो रहा, या मुंह का घाव नहीं भर रहा तो बिना देरी के कैंसर विशेषज्ञ से मिलना चाहिए.

गुटखा से खतरा (Photo credit;ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि कैंसर संस्थान में अगर एक माह में 100 मरीज जांच कराने आते हैं, तो उनमें से 60 प्रतिशत केस मुंह के कैंसर के होते हैं. बोले जब आप सुपारी, गुटखा, पान मसाला को घंटों अपने मुंह के अंदर रखते हैं, तो उससे केमिकल रिलीज होते हैं जो त्वचा में घाव बना देते हैं. यही घाव कैंसर का रूप ले लेते हैं.

बाजार का रुझान (Photo credit;ETV Bharat)

शहर के गड़रियन पुरवा में मौजूद दुकानदार रमेश ने कहा, हम तो छोटे दुकानदार हैं. हमारी ओर से पान मसाला बेचना मजबूरी है, अगर हम यह बेचेंगे नहीं तो घर कैसे चलाएंगे? ऐसा भी नहीं है कि केवल पान मसाला ही बेचते हैं. उसके साथ कई अन्य उत्पाद भी बिकते हैं.

किस उम्र में खतरा (Photo credit;ETV Bharat)

वहीं, पनकी जवाहरपुरम निवासी आशीष विश्वकर्मा ने बताया, हमें थोक विक्रेता से पूरा माल मिलता है, जिसमें गुटखा भी शामिल होता है. जब ग्राहक मांगते हैं, तो हम उन्हें देते हैं, अगर इस पर लगाम लगे, तो सब जगह इसकी बिक्री बंद हो जाएगी.



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