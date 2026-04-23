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कानपुर में गुरुकुल के छात्र की संदिग्ध हालात में मौत, संचालक पर शव फेंककर भागने का आरोप

कानपुर: लखनऊ के एक गुरुकुल में पढ़ने वाले 11 वर्षीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि गुरुकुल संचालक बच्चे के शव को कानपुर स्थित उसके घर के बाहर सड़क पर रखकर फरार हो गया. किशोर के शरीर पर चोटों और सिगरेट से जलाए जाने के निशान मिलने के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया. पुलिस ने परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.



महाराजपुर के गौरिया गांव निवासी नरेंद्र द्विवेदी का पुत्र दिव्यांशु लखनऊ के आलमनगर स्थित रामानुज भागवत वेद विद्यापीठ गुरुकुल में पढ़ता था. नरेंद्र द्विवेदी के अनुसार बुधवार सुबह गुरुकुल से फोन आया कि दिव्यांशु सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गया है. हालांकि, कुछ ही घंटों बाद गुरुकुल संचालक कन्हैया लाल मिश्रा अपने ड्राइवर के साथ कार से दिव्यांशु के गांव पहुंचा और शव को घर के बाहर रखकर चुपचाप भाग निकला.



जब परिजनों ने दिव्यांशु का शव देखा तो वे दंग रह गए. मासूम के शरीर पर जगह-जगह काले दाग और चोट के गंभीर निशान थे. परिजनों ने आशंका जताई है कि बच्चे को सिगरेट से जलाकर बुरी तरह प्रताड़ित किया गया है, जिसके कारण उसकी मौत हुई. मृतक के पिता ने संचालक के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है.



घटना सूचना मिलते ही एडीसीपी पूर्वी अंजली विश्वकर्मा और एसीपी चकेरी अभिषेक पांडेय फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुँचे. डीसीपी पूर्वी,सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.





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