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दर्द से चीखता रहा छात्र, आचार्य ने नहीं दिखाई दया, गुरुकुल में छात्र को पीटने के मामले में FIR

गुरुकुल में छात्र को पीटने के मामले में FIR ( Etv Bharat )