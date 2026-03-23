दर्द से चीखता रहा छात्र, आचार्य ने नहीं दिखाई दया, गुरुकुल में छात्र को पीटने के मामले में FIR
उज्जैन के महर्षि सांदीपनि वेद विद्या संस्थान गुरुकुल का मामला, वीडियो सामने आने के बाद एक्शन में आई उज्जैन की चिन्तामण थाना पुलिस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 8:04 AM IST
उज्जैन: धर्मनगरी अवंतिका उज्जयिनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. वीडियो शहर के महर्षि सांदीपनि वेद विद्या संस्थान गुरुकुल का बताया जा रहा है, जिसमें गुरुकुल के शिक्षक(आचार्य) छात्र को छड़ी से बेरहमी से पीटते नजर आते हैं और छात्र दर्द से कराहता हुआ नजर आता है. इस दौरान शिक्षक (आचार्य) व वार्डन छात्र पर जरा भी दया भाव नहीं दिखाते. वीडियो में छात्र को मारते हुए शिक्षक कहता है, '' क्यों दूसरों के बिस्तर पर सोना है जब अपना खुद का बिस्तर है तो. बस इसी बात पर बार-बार जमकर छात्र को छड़ी से पीटा जाता है.
वीडियो सामने आते होते ही एक्शन में पुलिस
चिन्तामण थाना प्रभारी हेमराज यादव ने बताया, '' वीडियो वायरल होते ही मामले में संज्ञान लिया गया है. पीड़ित छात्र के बयान लिए गए हैं. छात्र का मेडिकल करवाया और बयान के आधार पर ही पिटाई करने वाले दत्तदास शेवड़े नाम के टीचर को आरोपी बनाया गया है. आरोपी टीचर के विरुद्ध थाना चिन्तामण में धारा 115, 296 BNS 75(82) के तहत FIR दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है, वैधानिक कार्रवाईं की जा रही है.''
चिन्तामण गणेश मंदिर मार्ग पर बना है गुरुकुल
जिस गुरुकुल का ये वीडियो है, वह महर्षि सांदीपनि वेद विद्या संस्थान गुरुकुल शहर के चिन्तामण गणेश मंदिर मार्ग पर बना हुआ है, और थाना चिंतामण के अंतर्गत आता है. इस स्कूल की क्लास में आचार्य व वार्डन दत्तदास शेवड़े ने छात्र को बेरहमी से पीटा. आरोपी गुरुकुल के सामदेव रामायणी शाखा में पदस्थ है. तीन दिन अवकाश होने के कारण गुरुकुल से किसी भी जिम्मेदारी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पाई लेकीन शनिवार को वीडियो सर्कुलेट होते ही पुलिस ने छात्र का मेडिकल व बयान कर आचार्य वार्डन को आरोपी बनाया है.
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शहर में संचालित होने वाले गुरुकुलों में सिर्फ उज्जैन ही नहीं देश भर के छात्र वैदिक शिक्षा प्राप्त करने आते है, जिन्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम तक कड़े नियमों का पालन करना होता है और उन नियमों का पालन करवाने के लिए आचार्य शिक्षक, वार्डन की जिम्मेदारी तय होती है. इस मामले में गुरुकल की ओर से प्रतिक्रिया आने बाकी है.