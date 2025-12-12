ETV Bharat / state

गुरुग्राम में स्कॉर्पियो सवार युवकों की गुंडागर्दी, डैश कैम में कैद हुई करतूत

गुरुग्रामः हरियाणा पुलिस की लगातार सख्ती के बाद ही सड़कों पर हुड़दंग रुक नहीं रहा है. ताजा मामला गुरुग्राम का है, जहां काले रंग की स्कॉर्पियो सवार युवकों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है. गुरुवार रात कुछ युवकों ने अपनी फूलों से सजी स्कॉर्पियो को रॉन्ग साइड में दौड़ाते हुए सड़क पर जमकर उत्पात मचाया.



पुलिस ने शुरू की जांचः इस दौरान सामने से आ रही एक कार के ठीक सामने स्कॉर्पियो को अड़ा दिया और कुछ देर तक रास्ता रोके रखा. यह पूरी घटना सामने से आ रही कार के डैश कैम में कैद हो गई. समर्थ माथुर नाम के शख्स ने यह वीडियो पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट किया, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित ने गुरुग्राम पुलिस के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज के जरिए इस घटना की जानकारी दी. साथ ही डैश कैम का वीडियो सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपा. वीडियो में साफ तौर पर स्कॉर्पियो का नंबर प्लेट, फूलों से सजावट और युवकों की हरकतें कैद हुई हैं.