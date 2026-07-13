ETV Bharat / state

गुरुग्राम में लिव इन रिलेशनशिप के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की गर्लफ्रेंड की हत्या, पुलिस का खुलासा

हरियाणा के गुरुग्राम में युवती के मर्डर के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सुसाइड मामले में नया खुलासा हुआ है.

Gurugram Young Woman Murder and Chhattisgarh Software Engineer Suicide Case Update
गुरुग्राम में लिव इन रिलेशनशिप के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की गर्लफ्रेंड की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 13, 2026 at 6:11 PM IST

|

Updated : July 13, 2026 at 6:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में युवती की हत्या के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक के सुसाइड मामले में नया खुलासा हुआ है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों एक ही निजी कंपनी में कार्यरत थे और पिछले कुछ समय से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. दोनों ने महज दो दिन पहले ही सेक्टर-55 स्थित किराए के मकान में शिफ्ट किया था.

मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक की : दरअसल मृतका के परिजनों ने सेक्टर-56 थाने में युवती की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. परिजनों ने बताया कि काफी समय से युवती से संपर्क नहीं हो पा रहा था. जब उन्होंने उसकी कंपनी में जानकारी ली तो पता चला कि वो वहां भी नहीं पहुंची थी. इसके बाद पुलिस ने युवती के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक की, जो सेक्टर-55 स्थित एक मकान की मिली. लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला. दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया तो युवती का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला.

गुरुग्राम में लिव इन रिलेशनशिप के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की गर्लफ्रेंड की हत्या (ETV Bharat)

दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे : जांच में सामने आया कि ये कमरा श्रेठ मलिक नाम के युवक ने किराए पर लिया था. पुलिस जब उसकी तलाश में जुटी तो जानकारी मिली कि उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला है. पुलिस के अनुसार, दोनों पिछले 8 से 12 महीनों से एक ही निजी कंपनी में कार्यरत थे, जहां उनकी दोस्ती हुई थी. युवती दो दिन पहले ही आरोपी के साथ सेक्टर-55 स्थित किराए के मकान में रहने आई थी. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि किन परिस्थितियों में आरोपी ने पहले युवती की हत्या की और फिर खुद आत्मघाती कदम उठाया. मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : गुरुग्राम में छत्तीसगढ़ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने गर्लफ्रेंड की चाकू से हत्या की, खुद भी की खुदकुशी

ये भी पढ़ें : फरीदाबाद में पत्नी से परेशान कपड़ा कारोबारी ने की खुदकुशी, मौत से पहले वीडियो बनाकर लगाया प्रताड़ना का आरोप

ये भी पढ़ें : पानीपत में रिश्तों का क़त्ल, पत्थर की ओखली से भतीजे ने की चाचा की हत्या, CCTV कैमरे में कैद वारदात

Last Updated : July 13, 2026 at 6:22 PM IST

TAGGED:

GURUGRAM MURDER SUICIDE UPDATE
GURUGRAM YOUNG WOMAN MURDER
GURUGRAM SOFTWARE ENGINEER SUICIDE
गुरुग्राम में लिव इन रिलेशनशिप
GURUGRAM MURDER SUICIDE UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.