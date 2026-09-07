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गुरुग्राम में थप्पड़ के बाद भड़का विवाद, सहकर्मी ने कैंची से वार कर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम में थप्पड़ के बाद भड़का विवाद ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: गुरुग्राम के सेक्टर-37 स्थित निजी कंपनी में 25 वर्षीय युवती की कैंची से वार कर हत्या करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामले में कंपनी में काम करने वाले 35 वर्षीय आरोपी असलम मियां को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई कैंची भी बरामद कर ली गई है. झगड़े के दौरान गले पर किया वार: गुरुग्राम पुलिस पीआरओ संदीप ने बताया कि, "5 सितंबर को गुरुग्राम सेक्टर-37 में एक निजी कंपनी में शिवानी और कर्मचारी असलम मियां के बीच शीट कवर कटिंग के काम को लेकर कहासुनी हुई थी. इसी दौरान शिवानी ने आरोपी को थप्पड़ मार दिया. आरोप है कि गुस्से में असलम ने कैंची से शिवानी के गले पर वार कर दिया." इलाज के दौरान शिवानी की मौत: पुलिस पीआरओ संदीप ने आगे बताया कि, "कैंची से वार के बाद शिवानी गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे उपचार के लिए वैदिक अस्पताल, पटौदी रोड, कादीपुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और आवश्यक चिकित्सा दस्तावेज हासिल किए. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया."