पूरे दिन कैब में घूमी, किराया मांगा तो कर डाला बवाल, हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने दर्ज की FIR

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में बीच सड़क पर एक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया जिसके बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है. कैब ड्राइवर के आरोपों के मुताबिक महिला कैब बुक कर दिनभर शहर में घूमती रही, लेकिन जब कैब ड्राइवर ने तय किराया मांगा तो महिला ने हंगामा करना शुरू कर दिया

महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा : गुरुग्राम के सेक्टर-29 थाना क्षेत्र में अचानक सड़क पर शोर-शराबा शुरू हो गया. लोग मौके पर पहुंचे तो एक कैब ड्राइवर और महिला के बीच पैसों को लेकर कहासुनी चल रही थी. मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि किराया मांगने पर महिला ने बीच सड़क पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगी.

किराया मांगा तो कर डाला बवाल (Etv Bharat)

"महिला ने किराया देने से किया मना" : विवाद बढ़ने के बाद पुलिस को मामले की ख़बर दी गई जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची. लेकिन हंगामा कर रही महिला पुलिस के सामने भी शांत नहीं हुई और शोर मचाती रही. ऐसे में वहां मौजूद लोगों और पुलिस टीम ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया. इसके बाद पुलिस ने कैब ड्राइवर से मामले की शिकायत ली. कैब ड्राइवर का आरोप है कि महिला कैब बुक करने के बाद दिन भर गाड़ी में घूमती रही लेकिन जब किराया देने की बारी आई तो महिला ने किराया देने से साफ मना कर दिया और उल्टा उसी को धमकाने लगी.