गुरुग्राम में प्लॉट में कूड़ा डालने पर विवाद, चौकीदार के पूरे परिवार पर लाठी-डंडों से हमला, नाबालिग समेत 4 हिरासत में, CCTV में कैद वारदात
गुरुग्राम में प्लॉट में कूड़ा डालने के विवाद में चौकीदार के परिवार से मारपीट मामले में पुलिस ने नाबालिग समेत चार को हिरासत में लिया.
Published : October 23, 2026 at 9:14 AM IST
गुरुग्राम: गुरुग्राम के बहरमपुर गांव में प्लॉट में कूड़ा डालने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया. आरोप है कि कहासुनी के बाद चौकीदार, उसकी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई. मामले में सेक्टर-65 थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. घटना से जुड़ा CCTV फुटेज भी सामने आया है. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है.
रास्ते में बाइक लगाने को लेकर हुई कहासुनी: इस पूरे मामले में एसीपी क्राइम नवीन शर्मा ने बताया कि, "घटना 16 अक्टूबर 2026 की है. बहरमपुर गांव में झगड़े की सूचना मिलने पर सेक्टर-65 थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं मिला. बाद में पता चला कि मारपीट में घायल कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं. अस्पताल में डॉक्टरों ने घायलों को बयान देने के अयोग्य बताया. इसके बाद 18 अक्टूबर को घायल चौकीदार ने पुलिस को शिकायत दी."
सचिन के घर शिकायत करने पहुंचा था चौकीदार: वहीं, पीड़ित चौकीदार ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन उसकी पत्नी और बेटा अपने प्लॉट की ओर जा रहे थे. इसी दौरान गांव के सचिन ने उनके सामने बाइक लगा दी, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. चौकीदार का आरोप है कि वह इस विवाद की शिकायत करने सचिन के घर पहुंचा, जहां भी बहस हुई. इसके बाद मामला और बढ़ गया.
घर के पास पत्नी-बेटे और बेटी से मारपीट का आरोप: पीड़ितों की मानें तो जब चौकीदार अपने परिवार के साथ घर के पास पहुंचा तो सचिन अपने कुछ साथियों के साथ वहां आ गया. आरोप है कि सभी ने मिलकर चौकीदार, उसकी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की. परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है. घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद मामला चर्चा में है.
प्लॉट में कूड़ा डालने को लेकर था विवाद: पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों में से एक का प्लॉट शिकायतकर्ता के घर के सामने है. शिकायतकर्ता द्वारा प्लॉट में कूड़ा डालने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था. पुलिस के मुताबिक, इसी बात को लेकर कहासुनी बढ़ी और मारपीट की वारदात हुई.
एक नाबालिग समेत चार आरोपी गिरफ्तार: एसीपी क्राइम नवीन शर्मा ने बताया कि, "सेक्टर-65 थाना पुलिस ने 22 अक्टूबर को एक नाबालिग समेत चार आरोपियों को पकड़ा. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हेमु (45), ताल सिंह (75) और रिंकू (28) के रूप में हुई है. तीनों गुरुग्राम और फरीदाबाद के निवासी बताए गए हैं. चौथा आरोपी नाबालिग है."
पुलिस कर रही मामले की जांच: पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है. मारपीट के आरोपों और सामने आए CCTV फुटेज समेत सभी पहलुओं की जांच जारी है.
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