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गुरुग्राम में प्लॉट में कूड़ा डालने पर विवाद, चौकीदार के पूरे परिवार पर लाठी-डंडों से हमला, नाबालिग समेत 4 हिरासत में, CCTV में कैद वारदात

गुरुग्राम में प्लॉट में कूड़ा डालने पर विवाद ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: गुरुग्राम के बहरमपुर गांव में प्लॉट में कूड़ा डालने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया. आरोप है कि कहासुनी के बाद चौकीदार, उसकी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई. मामले में सेक्टर-65 थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. घटना से जुड़ा CCTV फुटेज भी सामने आया है. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है.

रास्ते में बाइक लगाने को लेकर हुई कहासुनी: इस पूरे मामले में एसीपी क्राइम नवीन शर्मा ने बताया कि, "घटना 16 अक्टूबर 2026 की है. बहरमपुर गांव में झगड़े की सूचना मिलने पर सेक्टर-65 थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं मिला. बाद में पता चला कि मारपीट में घायल कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं. अस्पताल में डॉक्टरों ने घायलों को बयान देने के अयोग्य बताया. इसके बाद 18 अक्टूबर को घायल चौकीदार ने पुलिस को शिकायत दी."