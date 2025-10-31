ETV Bharat / state

गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्टंट बाजी, स्कॉर्पियो पर चलाए पटाखे, एक आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम में स्टंटबाजी का एक और खतरनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें युवा गाड़ी पर पटाखे चलाते नजर आए.

गुरुग्राम में स्टंट बाजी का खतरनाक वीडियो वायरल
गुरुग्राम में स्टंट बाजी का खतरनाक वीडियो वायरल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 31, 2025 at 9:06 AM IST

Updated : October 31, 2025 at 9:57 AM IST

गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम से आए दिन सड़कों पर स्टंटबाजी के मामले में इजाफा हो रहा है. शहर की सड़कों में एक बार फिर खतरनाक स्टंट बाजी का वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल, चलती गाड़ी से पटाखे चलाने का खतरनाक खेल एक युवक को भारी पड़ गया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

एक्सप्रेस वे पर स्टंट: वायरल वीडियो में एक युवक चलती कार की छत पर खड़े होकर पटाखे चलाते और गाड़ी को लापरवाही से दौड़ाते दिखाई दे रहा था. वीडियो गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे का था, जहां यह युवक जानलेवा स्टंट कर रहा था. यह स्टंट न केवल युवक के लिए बल्कि आसपास चल रहे वाहनों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता था. गनीमत रही किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्टंट बाजी (Etv Bharat)

एक आरोपी गिरफ्तार: पुलिस प्रवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि "वीडियो द्वारका एक्सप्रेसवे पर तीन काली स्कॉर्पियो कार तेज रफ्तार से चल रही थी. एक स्कॉर्पियो की छत पर दो युवक पटाखे चला रहे थे. जबकि दूसरी गाड़ी का चालक ड्राइविंग सीट से हाथ बाहर निकालकर पटाखे जलाते हुए नजर आया. इस हरकत से न सिर्फ उनकी बल्कि राह चलते लोगों की जान को भी खतरा था. पुलिस ने मामले में एक 32 वर्षीय युवक को कपिल राणा को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में सामने आया कि कपिल स्कॉर्पियो कार का मालिक है और उसने अपनी गाड़ी दोस्तों को दी थी. उन्होंने सड़क पर स्टंटबाजी का यह खतरनाक वीडियो बनाया".

मामले की जांच जारी: पुलिस ने स्कॉर्पियो कार को आरोपी के कब्जे से बरामद किया है. मामले की जांच की जा रही है. गुरुग्राम पुलिस ने आमजन से अपील की है कि "इस तरह की स्टंबाजी या लापरवाह ड्राइविंग से दूसरों की जान को जोखिम में न डालें, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी".

