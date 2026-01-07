ETV Bharat / state

गुरुग्राम में कार का कहर, तेज़ रफ्तार में बुजुर्ग महिला को उड़ाया, CCTV कैमरे में कैद हादसा

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर तेज़ रफ्तार का कहर देखने को मिला है. जिले के गैरतपुर बांस गांव में हिट एंड रन की एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने सड़क पार कर रही एक बुजुर्ग महिला को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि महिला उछलकर कई मीटर दूर सड़क पर जा गिरी. आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही महिला ने मौके पर दम तोड़ दिया.

कार ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी : मृतक बुजुर्ग महिला की पहचान 67 वर्षीय भतेरी देवी के रूप में हुई है, जो गैरतपुर बांस गांव की ही रहने वाली थीं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला रोजमर्रा के काम से घर से निकली थीं और सड़क पार कर रही थीं, तभी तेज रफ्तार में आ रही स्विफ्ट कार ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसे की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. पुलिस ने मौके का मुआयना कर सबूत जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

गुरुग्राम में कार का कहर (Etv Bharat)

कार ड्राइवर की तलाश जारी : गुरुग्राम पुलिस के अनुसार, कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपी ड्राइवर की पहचान की जा सके. इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गुरुग्राम पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है.