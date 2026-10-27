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गुरुग्राम में सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के बाहर हाईवोल्टेज ड्रामा, लड़के-लड़कियों में झड़प, जमकर हुई पत्थरबाजी

गुरुग्राम में सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के बाहर हाईवोल्टेज ड्रामा ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: साइबर सिटी के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास लड़के-लड़कियों के बीच कथित झड़प और पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं. हालांकि वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने भी इसके पुराना होने की आशंका जताई है.

बहस के बाद शुरू हुई पत्थरबाजी: वहीं, वायरल वीडियो में सड़क किनारे कुछ लड़कियों और युवकों के बीच किसी बात को लेकर बहस होती दिखाई दे रही है. इसके बाद विवाद बढ़ने पर दोनो पत्थर फेंक रहे हैं. घटना के दौरान आसपास अफरा-तफरी का माहौल नजर आ रहा है. वीडियो में बाद में कुछ लड़कियां ऑटो में बैठकर वहां से जाती दिखाई दे रही हैं. हालांकि, विवाद की वजह का पता नहीं चल पाया है.