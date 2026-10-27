गुरुग्राम में सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के बाहर हाईवोल्टेज ड्रामा, लड़के-लड़कियों में झड़प, जमकर हुई पत्थरबाजी
गुरुग्राम के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास लड़के-लड़कियों की झड़प का वीडियो वायरल हुआ. पुलिस ने पुराना वीडियो होने की बात कही है.
Published : October 27, 2026 at 4:20 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 5:18 PM IST
गुरुग्राम: साइबर सिटी के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास लड़के-लड़कियों के बीच कथित झड़प और पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं. हालांकि वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने भी इसके पुराना होने की आशंका जताई है.
बहस के बाद शुरू हुई पत्थरबाजी: वहीं, वायरल वीडियो में सड़क किनारे कुछ लड़कियों और युवकों के बीच किसी बात को लेकर बहस होती दिखाई दे रही है. इसके बाद विवाद बढ़ने पर दोनो पत्थर फेंक रहे हैं. घटना के दौरान आसपास अफरा-तफरी का माहौल नजर आ रहा है. वीडियो में बाद में कुछ लड़कियां ऑटो में बैठकर वहां से जाती दिखाई दे रही हैं. हालांकि, विवाद की वजह का पता नहीं चल पाया है.
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो: सड़क पर हो रहे विवाद को देखकर वहां से गुजर रहे लोगों ने मोबाइल फोन से घटना की रिकॉर्डिंग की. मंगलवार सुबह से वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है. इसे सोमवार रात का बताया जा रहा है, लेकिन इसकी तारीख और समय की पुष्टि नहीं हो पाई है. घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
रात में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल: वहीं, स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात के समय सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के आसपास अव्यवस्था की स्थिति देखने को मिलती है. देर रात तक यहां लोगों की आवाजाही और जमावड़ा बना रहता है. ऐसे में इस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ाने की जरूरत है.
पुलिस को नहीं मिली झगड़े की शिकायत: इस पूरे मामले में डीएलएफ फेज-1 थाने के कार्यवाहक एसएचओ संजय कुमार ने बताया कि, "सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पर किसी तरह के झगड़े की कोई शिकायत नहीं मिली है. मेट्रो स्टेशन के आसपास का इलाका तीन थानों में पड़ता है." वहीं, डीएलएफ फेज-2 थाने के एसएचओ कृष्णकांत ने कहा कि, "संभवतः यह पुराना वीडियो है और इस बारे में कोई शिकायत भी नहीं मिली है."
बता दें कि फिलहाल वीडियो की तारीख, विवाद की वजह और घटना में शामिल लोगों के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.
ये भी पढ़ें:मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी के विरोध में चंडीगढ़ भाजपा का प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश, पुलिस ने वॉटर कैनन चलाया