ETV Bharat / state

गुरुग्राम मयंक चावला शोरूम फायरिंग केस: गैंगस्टर दीपक नांदल का शूटर पुलिस के एनकाउंटर में घायल

गुरुग्राम: गुरुग्राम में एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है. दरअसल, मयंक चावला के शोरूम पर 20 फरवरी को हुई फायरिंग मामले में गैंगस्टर दीपक नांदल के शूटर निलेश उर्फ ढीला को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. शूटर के पैर में गोली लगी है. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी के बाद गैंग की कई अन्य योजनाओं का भी खुलासा हो सकता है.

मयंक चावला के शोरूम पर हुई थी फायरिंग: दरअसल, यह फायरिंग 20 फरवरी को मयंक चावला के शोरूम पर की गई थी. गैंगस्टर दीपक नांदल ने इस घटना की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ली थी. पुलिस ने पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें तीन शूटर बहादुरगढ़ के और एक आरोपी गुरुग्राम का था. यह फायरिंग रंगदारी वसूलने की योजना का हिस्सा थी.

एनकाउंटर में शूटर घायल: एसटीएफ को सूचना मिली थी कि दीपक नांदल गैंग का एक शूटर बंधवाड़ी फ्लाईओवर के पास मौजूद है. जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो शूटर ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में निलेश उर्फ ढीला घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. इस दौरान दो पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट पर गोलियां लगीं, जिससे वे बाल-बाल बच गए.