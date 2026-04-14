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गुरुग्राम मयंक चावला शोरूम फायरिंग केस: गैंगस्टर दीपक नांदल का शूटर पुलिस के एनकाउंटर में घायल

गुरुग्राम में मयंक चावला शोरूम फायरिंग केस में पुलिस ने आरोपी शूटर का एनकाउंटर किया. फिलहाल घायल शूटर का इलाज चल रहा है.

GURUGRAM DEEPAK NANDAL GANG
गुरुग्राम मयंक चावला शोरूम फायरिंग केस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 14, 2026 at 2:30 PM IST

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गुरुग्राम: गुरुग्राम में एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है. दरअसल, मयंक चावला के शोरूम पर 20 फरवरी को हुई फायरिंग मामले में गैंगस्टर दीपक नांदल के शूटर निलेश उर्फ ढीला को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. शूटर के पैर में गोली लगी है. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी के बाद गैंग की कई अन्य योजनाओं का भी खुलासा हो सकता है.

मयंक चावला के शोरूम पर हुई थी फायरिंग: दरअसल, यह फायरिंग 20 फरवरी को मयंक चावला के शोरूम पर की गई थी. गैंगस्टर दीपक नांदल ने इस घटना की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ली थी. पुलिस ने पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें तीन शूटर बहादुरगढ़ के और एक आरोपी गुरुग्राम का था. यह फायरिंग रंगदारी वसूलने की योजना का हिस्सा थी.

एनकाउंटर में शूटर घायल: एसटीएफ को सूचना मिली थी कि दीपक नांदल गैंग का एक शूटर बंधवाड़ी फ्लाईओवर के पास मौजूद है. जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो शूटर ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में निलेश उर्फ ढीला घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. इस दौरान दो पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट पर गोलियां लगीं, जिससे वे बाल-बाल बच गए.

गैंग की अन्य गतिविधियों का हो सकता है खुलासा: पुलिस की माने तो इस गिरफ्तारी के बाद गैंग की कई अन्य आपराधिक गतिविधियों का भी खुलासा हो सकता है. निलेश का इलाज जारी है. पुलिस के मुताबिक, उसके ठीक होते ही पूछताछ की जाएगी. पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल भी बरामद की है और वह एक अन्य फायरिंग मामले में भी वांछित था.

बता दें कि गुरुग्राम पुलिस और एसटीएफ की इस कार्रवाई ने इलाके में बढ़ते अपराध पर कड़ा संदेश दिया है. इस एनकाउंटर को लेकर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे गैंग के सभी अपराधियों को पकड़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं.

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