नए साल में लड़की के साथ डांस करने की चाहत पड़ी महंगी, ठगों ने लूटा और फिर कर दी पिटाई

गुरुग्राम में डांसिंग पार्टनर बुलाने के नाम पर युवक का सामना लुटेरों से हो गया. लुटेरों ने मारपीट के बाद उससे पैसे ट्रांसफर कराए.

गुरुग्राम सेक्टर-29 थाना (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 2, 2026 at 10:32 AM IST

Updated : January 2, 2026 at 12:13 PM IST

गुरुग्राम: गुरुग्राम में न्यू ईयर पार्टी के लिए डांस पार्टनर (लड़की) बुलाने की कोशिश एक युवक को भारी पड़ गई. इंटरनेट के जरिए लड़की बुलाने का प्लान युवक के लिए खौफनाक अनुभव बन गया. आरोपियों ने डांस के नाम पर युवक को बुलाकर उसके साथ मारपीट की और उसके पैसे लूट लिए.

डांसिंग पार्टनर की चाहत पड़ी भारी: मामले में पुलिस ने बताया कि 26 वर्षीय युवक ने मामले में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के अनुसार उसने 28 दिसंबर को सेक्टर-29 स्थित एक क्लब में मौजूद था. इसी दौरान उसने एक वेबसाइट पर उपलब्ध एक नंबर पर कॉल कर 31 दिसंबर की न्यू ईयर पार्टी के लिए डांस करने वाली लड़की की मांग की. कॉल रिसीव करने वाले ने लड़की उपलब्ध कराने का भरोसा दिया. 29 दिसंबर को युवक को कॉल कर सुशांत लोक बुलाया गया. बताए गए स्थान पर पहुंचने पर एक कार में कर्ण, भविष्य और विशाल नामक तीन युवक मौजूद थे.कर्ण ने कहा कि लड़की आने वाली है और युवक को गाड़ी में बैठने को कहा गया. युवक उनके झांसे में आ गया.

चलती गाड़ी में की मारपीट और लूट: शिकायत के मुताबिक गाड़ी में बैठने के कुछ ही देर में कार चला दी गई. रास्ते में तीनों ने युवक के साथ मारपीट की. उसका पर्स और मोबाइल फोन छीन लिया. मोबाइल के जरिए बैंक खाते से ऑनलाइन रुपये ट्रांसफर कर लिए गए. इसके बाद युवक को एक सुनसान जगह पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए.

दो आरोपी गिरफ्तार: मामले में पीड़ित ने सेक्टर-29 थाना पुलिस को शिकायत दी. केस दर्ज होने के बाद जांच अपराध शाखा सेक्टर-40 को सौंपी गई. कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अभी फरार है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भविष्य (20) और विशाल (21) के रूप में हुई है, दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं. पूछताछ में खुलासा हुआ कि वारदात का मास्टरमाइंड कर्ण है, जिसने इंटरनेट पर फर्जी वेबसाइट डाल रखी थी. पुलिस मास्टरमाइंड कर्ण की तलाश में जुटी हुई है.

Last Updated : January 2, 2026 at 12:13 PM IST

संपादक की पसंद

