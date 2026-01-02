ETV Bharat / state

नए साल में लड़की के साथ डांस करने की चाहत पड़ी महंगी, ठगों ने लूटा और फिर कर दी पिटाई

गुरुग्राम: गुरुग्राम में न्यू ईयर पार्टी के लिए डांस पार्टनर (लड़की) बुलाने की कोशिश एक युवक को भारी पड़ गई. इंटरनेट के जरिए लड़की बुलाने का प्लान युवक के लिए खौफनाक अनुभव बन गया. आरोपियों ने डांस के नाम पर युवक को बुलाकर उसके साथ मारपीट की और उसके पैसे लूट लिए.

डांसिंग पार्टनर की चाहत पड़ी भारी: मामले में पुलिस ने बताया कि 26 वर्षीय युवक ने मामले में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के अनुसार उसने 28 दिसंबर को सेक्टर-29 स्थित एक क्लब में मौजूद था. इसी दौरान उसने एक वेबसाइट पर उपलब्ध एक नंबर पर कॉल कर 31 दिसंबर की न्यू ईयर पार्टी के लिए डांस करने वाली लड़की की मांग की. कॉल रिसीव करने वाले ने लड़की उपलब्ध कराने का भरोसा दिया. 29 दिसंबर को युवक को कॉल कर सुशांत लोक बुलाया गया. बताए गए स्थान पर पहुंचने पर एक कार में कर्ण, भविष्य और विशाल नामक तीन युवक मौजूद थे.कर्ण ने कहा कि लड़की आने वाली है और युवक को गाड़ी में बैठने को कहा गया. युवक उनके झांसे में आ गया.

चलती गाड़ी में की मारपीट और लूट: शिकायत के मुताबिक गाड़ी में बैठने के कुछ ही देर में कार चला दी गई. रास्ते में तीनों ने युवक के साथ मारपीट की. उसका पर्स और मोबाइल फोन छीन लिया. मोबाइल के जरिए बैंक खाते से ऑनलाइन रुपये ट्रांसफर कर लिए गए. इसके बाद युवक को एक सुनसान जगह पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए.