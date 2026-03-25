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गुरुग्राम में एक बार फिर मिली स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

गुरुग्राम के एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली. जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया.

GURUGRAM SCHOOL BOMB THREAT
स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 25, 2026 at 1:33 PM IST

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गुरुग्राम: गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-1 स्थित पाथवे वर्ल्ड स्कूल को मंगलवार को एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की बात कही गई थी. स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.

बच्चों और स्टाफ को सुरक्षित निकाला गया: धमकी की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एहतियातन पूरे स्कूल परिसर को खाली करवा दिया. बच्चों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया और परिसर में बम स्क्वायड तथा फोरेंसिक टीम को बुलाया गया. कई घंटों तक चली तलाशी अभियान के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

गुरुग्राम में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी (Etv Bharat)

धमकी निकली फर्जी: प्राथमिक जांच में पाया गया कि धमकी स्कूल की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजी गई थी. विस्तृत जांच के बाद यह मेल फर्जी पाया गया. पुलिस ने बताया कि अज्ञात आरोपी की तलाश जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह मेल कहां से भेजी गई.

पहले भी मिल चुकी है धमकियां: पिछले कुछ महीनों में गुरुग्राम के कई नामी स्कूलों को इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं. 28 जनवरी 2026 को भी शहर के कई स्कूलों को बम की धमकी भरी ईमेल मिली थी. उस समय डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने जांच की थी, लेकिन कहीं भी विस्फोटक नहीं मिला.

आरोपी की गिरफ्तारी: वहीं, 28 जनवरी को मिली धमकी मामले में 20 मार्च को गुरुग्राम पुलिस ने एक बांग्लादेशी युवक सौरभ विश्वास (30 साल) को गिरफ्तार किया.पूछताछ में पता चला कि आरोपी बीते 9 सालों से भारत में अवैध तरीके से रह रहा था और फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपनी पहचान छुपा रहा था. युवक पर आरोप है कि वह स्कूलों को बम धमकी भरी ईमेल भेज कर दहशत फैलाता रहा था.

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