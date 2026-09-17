गुरुग्राम में 20 साल के कार चालक ने मजदूरों को कुचला, यूपी के दो वर्कर्स की मौत, तीन घायल
गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर कार सवार युवक ने मजदूरों को टक्कर मार दी. हादसे में दो मजदूरों की मौत. दो गंभीर रूप से घायल.
Published : September 17, 2026 at 11:33 AM IST
गुरुग्राम: द्वारका एक्सप्रेसवे पर देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर के नीचे लोहे के ग्रिल लगाने का काम कर रहे मजदूरों को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में कार चालक भी घायल हुआ है.
काम के दौरान मजदूरों को मारी टक्कर: हादसा देर रात करीब 2:15 बजे द्वारका एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर के नीचे हुआ. उस समय मजदूर एक्सप्रेसवे के नीचे लोहे के ग्रिल लगाने का काम कर रहे थे. इस दौरान तेज रफ्तार कार DL7CT-3165 अनियंत्रित होकर वहां काम कर रहे मजदूरों से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दो मजदूरों की मौत हो गई. मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे मजदूर: इस दर्दनाक हादसे में बिजेंद्र और पप्पू सिंह की मौत हो गई. दोनों बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के निवासी थे. दोनों की उम्र करीब 58 से 60 वर्ष बताई जा रही है. हादसे में सतीश चंद (45) और राम कुमार (28) गंभीर रूप से घायल हुए हैं. दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सतीष और राम कुमार कहां के निवासी हैं, ये पता लगाया जा रहा है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र चला रहा था कार: गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार 20 वर्षीय वेदान खन्ना चला रहा था. वेदान खन्ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है और वो गुरुग्राम के सेक्टर-110 स्थित इंडियाबुल्स एनिग्मा में रहता है. हादसे में वेदान खन्ना भी घायल हुआ है. प्राथमिक उपचार के बाद उसे आगे के इलाज के लिए फोर्टिस अस्पताल रेफर किया गया है.
शराब के सेवन की जांच के लिए ब्लड सैंपल: गुरुग्राम पुलिस ने शराब की पुष्टि के लिए कार चालक के ब्लड सैंपल भी लिए हैं. जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है. पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट समेत अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह? पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया "प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक कार तेज रफ्तार में थी और इसी दौरान अनियंत्रित होकर सड़क पर काम कर रहे मजदूरों से जा टकराई. CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हादसे की पूरी परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है."
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