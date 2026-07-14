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गुरुग्राम में गश्त के दौरान दर्दनाक हादसा, टैंकर से टकराई पुलिस ERV, दो जवानों की मौत, एक की हालत गंभीर

फर्रुखनगर में गश्त के दौरान हादसा ( ETV Bharat )