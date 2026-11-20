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गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर हादसा, ट्रॉले ने तीन कारों को मारी टक्कर, दो महिलाओं की हालत गंभीर

Gurugram Road Acciden ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुरुवार देर रात एक तेज रफ्तार अनियंत्रित लोडिंग ट्रॉले ने तीन कारों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसा इतना भीषण था कि टक्कर मारने के बाद ट्रॉला एक कार को घसीटते हुए सड़क किनारे बने गहरे गड्ढे में जा गिरा. इस दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए, जिनमें दो महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है.

गुरुग्राम में सड़क हादसा: हादसा रात करीब साढ़े दस बजे द्वारका एक्सप्रेसवे पर एवीएल-36 सोसायटी के ठीक सामने हुआ. तेज रफ्तार से आ रहे लोडिंग ट्रॉला अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर चल रही एक के बाद एक तीन कारों से जा टराया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. एक कार को ट्रॉला घसीटते हुए सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा.