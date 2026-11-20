गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर हादसा, ट्रॉले ने तीन कारों को मारी टक्कर, दो महिलाओं की हालत गंभीर
Gurugram Road Accident: द्वारका एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार अनियंत्रित लोडिंग ट्रॉले ने तीन कारों को चपेट में ले लिया. दो महिलाओं की हालत गंभीर.
Published : November 20, 2026 at 12:08 PM IST
गुरुग्राम: द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुरुवार देर रात एक तेज रफ्तार अनियंत्रित लोडिंग ट्रॉले ने तीन कारों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसा इतना भीषण था कि टक्कर मारने के बाद ट्रॉला एक कार को घसीटते हुए सड़क किनारे बने गहरे गड्ढे में जा गिरा. इस दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए, जिनमें दो महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है.
गुरुग्राम में सड़क हादसा: हादसा रात करीब साढ़े दस बजे द्वारका एक्सप्रेसवे पर एवीएल-36 सोसायटी के ठीक सामने हुआ. तेज रफ्तार से आ रहे लोडिंग ट्रॉला अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर चल रही एक के बाद एक तीन कारों से जा टराया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. एक कार को ट्रॉला घसीटते हुए सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा.
दो कमर्शियल टैक्सी और एक निजी कार आई चपेट में: हादसे का शिकार हुई तीन कारों में दो कमर्शियल टैक्सी और एक निजी कार शामिल थी. दुर्घटना के बाद कारों में सवार लोगों के बीच चीख-पुकार मच गई. गड्ढे में फंसी कार से घायलों को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. मौके पर मौजूद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाया और घायलों को बाहर निकालने में जुट गए.
क्रेन की मदद से हटाए गए क्षतिग्रस्त वाहन: हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं, गड्ढे में फंसी कार और ट्राले को बाहर निकालने के लिए भारी क्रेन की मदद ली गई. दुर्घटना के चलते द्वारका एक्सप्रेसवे पर कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा. क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाए जाने के बाद यातायात सामान्य कराया गया. पुलिस की ओर से हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी के जरिए भी घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है.
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