गुरुग्राम में बिजली गुल होने से भड़के ग्रामीण, दौलताबाद फ्लाईओवर पर लगाया जाम, अधिकारियों के फोन नहीं उठाने का आरोप
गुरुग्राम के भीमगढ़ खेड़ी में बिजली संकट से परेशान ग्रामीणों ने दौलताबाद फ्लाईओवर पर जाम लगाया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली.
Published : October 23, 2026 at 9:43 AM IST
गुरुग्राम: बिजली संकट से परेशान भीमगढ़ खेड़ी के ग्रामीणों का गुस्सा शुक्रवार को सड़क पर दिखाई दिया. बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने दौलताबाद फ्लाईओवर पर जाम लगा दिया और सड़क पर बैठकर विरोध जताया. प्रदर्शन के कारण फ्लाईओवर पर यातायात प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
बिजली गुल से ग्रामीण परेशान: ग्रामीणों ने बताया कि, "हमारे इलाके में बुधवार रात करीब 11 बजे से बिजली आपूर्ति बंद है. लंबे समय तक बिजली नहीं आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं. हमने बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनके फोन रिसीव नहीं किए गए. शिकायत का समाधान नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने विरोध का रास्ता अपनाया."
फ्लाईओवर पर बैठकर जताया विरोध: बिजली संकट के खिलाफ ग्रामीण दौलताबाद फ्लाईओवर पर बैठ गए और बिजली बहाल करने की मांग उठाई. उनका कहना था कि लंबे समय से बिजली नहीं होने के कारण रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं. ग्रामीणों ने मांग की कि संबंधित अधिकारी उनकी शिकायत पर तुरंत संज्ञान लें और इलाके में बिजली आपूर्ति जल्द बहाल कराएं. प्रदर्शन के चलते सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई.
अधिकारियों पर फोन नहीं उठाने का आरोप: ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं मिला. ग्रामीणों का कहना था कि यदि समय रहते उनकी समस्या पर ध्यान दिया जाता, तो उन्हें सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता. हालांकि, अधिकारियों की ओर से इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है.
एसीपी क्राइम ने संभाली स्थिति: इधर, जाम की सूचना मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची. एसीपी क्राइम धर्मवीर शर्मा ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. पुलिस ने यातायात व्यवस्था बनाए रखने और फ्लाईओवर पर वाहनों की आवाजाही सुचारू कराने के लिए मोर्चा संभाला. ग्रामीणों के प्रदर्शन के बीच पुलिस की प्राथमिकता मौके पर व्यवस्था बनाए रखना रही.
बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के बीच बढ़ा संकट: हरियाणा में बिजली कर्मचारियों ने गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को बिजली वितरण का समानांतर लाइसेंस दिए जाने के विरोध में 22 से 24 अक्टूबर तक तीन दिवसीय हड़ताल शुरू की है. हड़ताल के दौरान बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की शिकायतें सामने आ रही हैं. भीमगढ़ खेड़ी के ग्रामीणों का प्रदर्शन भी बिजली संकट से जुड़ा है. फिलहाल ग्रामीणों की प्रमुख मांग बिजली आपूर्ति बहाल कराने और शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने की है.
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