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गुरुग्राम में बिजली गुल होने से भड़के ग्रामीण, दौलताबाद फ्लाईओवर पर लगाया जाम, अधिकारियों के फोन नहीं उठाने का आरोप

गुरुग्राम में बिजली गुल होने से भड़के ग्रामीण ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: बिजली संकट से परेशान भीमगढ़ खेड़ी के ग्रामीणों का गुस्सा शुक्रवार को सड़क पर दिखाई दिया. बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने दौलताबाद फ्लाईओवर पर जाम लगा दिया और सड़क पर बैठकर विरोध जताया. प्रदर्शन के कारण फ्लाईओवर पर यातायात प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

बिजली गुल से ग्रामीण परेशान: ग्रामीणों ने बताया कि, "हमारे इलाके में बुधवार रात करीब 11 बजे से बिजली आपूर्ति बंद है. लंबे समय तक बिजली नहीं आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं. हमने बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनके फोन रिसीव नहीं किए गए. शिकायत का समाधान नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने विरोध का रास्ता अपनाया."