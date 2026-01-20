ETV Bharat / state

गुरुग्राम में नशे के अड्डों पर चला बुलडोजर, 100 से ज्यादा अवैध झुग्गियां तोड़ी गईं

हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा अवैध झुग्गियां तोड़ डाली.

Gurugram police take major action bulldozers run on drug dens demolish over 100 illegal slums
गुरुग्राम में नशे के अड्डों पर चला बुलडोजर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 20, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम : हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्टर-44 में सरकारी ज़मीन पर बनी 100 से अधिक अवैध झुग्गियों को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया. पुलिस के अनुसार इन झुग्गियों में लंबे समय से नशीले पदार्थों की बिक्री और सप्लाई की जा रही थी.

100 से ज्यादा अवैध झुग्गियां तोड़ी : पुलिस जांच में सामने आया कि इन अवैध झुग्गियों से जुड़े नशे के 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. नशे के कारण इलाके में अपराध बढ़ रहा था और लोगों में डर का माहौल बना हुआ था. ये कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस, HSVP और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा की गई. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की गई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन झुग्गियों में रहने वाले कई लोग पहले भी नशे और अपराध के मामलों में शामिल रहे हैं. एक आरोपी पर नशीले पदार्थ बेचने, अवैध हथियार रखने और मारपीट जैसे 13 मामले दर्ज हैं.

गुरुग्राम में नशे के अड्डों पर चला बुलडोजर (Etv Bharat)

"बख्शा नहीं जाएगा" : गुरुग्राम पुलिस ने कहा है कि आगे भी नशे, अवैध कब्जे और अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. कानून तोड़ने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा.

Gurugram police take major action bulldozers run on drug dens demolish over 100 illegal slums
नशे के अड्डों पर चला बुलडोजर (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : 9 बेटियों के बाद हुआ बेटा, दिल हुआ इतना खुश कि अब नाम रखेंगे "दिलखुश"

ये भी पढ़ें : "झुनझुना लो और बजाते रहो", SDM पर भड़क उठे कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस

ये भी पढ़ें : हरियाणा की परीक्षाओं में अब कृपाण ले जाने की छूट, मंगलसूत्र के साथ शामिल हो सकेंगी महिलाएं

TAGGED:

GURUGRAM BULLDOZER ON SLUMS
GURUGRAM POLICE
गुरुग्राम में बुलडोजर
गुरुग्राम में झुग्गियों पर बुलडोजर
GURUGRAM BULLDOZER ON SLUMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.