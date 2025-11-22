ETV Bharat / state

ठंड से बचने के लिए रजाई में घुसा तो कर दी हत्या, गुरुग्राम पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी

Blind murder in Gurugram: गुरुग्राम पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने चौंकाने वाले खुलासे किए.

Blind murder in Gurugram
Blind murder in Gurugram (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 22, 2025 at 11:26 AM IST

Updated : November 22, 2025 at 4:27 PM IST

गुरुग्राम: हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है. पुलिस ने 28 साल के कमोद कापड़ के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पत्थर से कमोद की हत्या की थी. पुलिस की जांच में सामने आया है कि रजाई में घुसने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने कमोद कापड़ की पत्थर मारकर हत्या कर दी.

गुरुग्राम पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी: गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि 13 नवंबर 2025 की देर रात सेक्टर-7 एक्सटेंशन स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास कमोद शराब पी रहा था. उसी स्थान के पास 30 वर्षीय आरोपी पुनीत उर्फ टिल्लू ठंड से बचने के लिए रजाई में सो रहा था. आरोपी ने बताया कि ठंड से बचने के लिए वो रजाई में दुबक कर सो रहा था. उसी दौरान कमोद वहां आया और उसकी रजाई में घुसने लगा.

गुरुग्राम पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी (Etv Bharat)

पत्थर से कुचलकर की थी कमोद की हत्या: आरोपी पुनीत उर्फ टिल्लू ने पुलिस को बताया कि जब कमोद उसकी रजाई में घुसने लगा तो उसे मना किया, लेकिन कमोद ने जबरदस्ती करने की कोशिश की. ठंड से पहले ही परेशान आरोपी ने गुस्से में मृतक को लात मारी, जिससे वो नीचे गिर गया. इसके बाद आरोपी ने उसे घसीटकर सड़क किनारे ले गया और उस पर पत्थर से कई वार किए. जिससे कमोद की मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया: परिवार के अनुसार कमोद 10 दिनों से अपने भाई के साथ रह रहा था और घटना वाली रात भाई के साथ शराब पीने के बाद बाहर चला गया था. अपराध शाखा पालम विहार की टीम ने संयुक्त प्रयास करते हुए 20 नवंबर 2025 को पुलिस ने आरोपी पुनीत उर्फ टिल्लू (30 साल) को महेंद्रगढ़ के कनीना सेक्टर 9 से गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है और घटनास्थल के अतिरिक्त तकनीकी सबूत भी जुटाए जा रहे हैं. जिसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : November 22, 2025 at 4:27 PM IST

BLIND MURDER IN GURUGRAM
PANCHMUKHI HANUMAN TEMPLE
गुरुग्राम में ब्लाइंड मर्डर
पंचमुखी हनुमान मंदिर
BLIND MURDER IN GURUGRAM

