गुरुग्राम में शादी का झांसा देकर रेप और ठगी, राजस्थान के आरोपी की कार बेचकर पीड़िता को दिलाए 10 लाख रुपये

गुरुग्राम : हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने ED की तर्ज पर कार्रवाई करते हुए देश में पहली बार शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और ठगी के मामले में पीड़िता को प्रत्यक्ष मुआवजा दिलाया है. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 107 के तहत मात्र 60 दिनों के भीतर जांच पूरी कर संपत्ति अटैच की गई. ई-नीलामी कराई गई और प्राप्त राशि कोर्ट के माध्यम से पीड़िता को सौंप दी गई.

राजस्थान के युवक पर आरोप : दरअसल सेक्टर-10, गुरुग्राम में दर्ज शिकायत में एक युवती ने आरोप लगाया था कि राजस्थान निवासी एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और करीब 18 लाख रुपये की ठगी की. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अहम साक्ष्य जुटाए. जांच में सामने आया कि आरोपी ने ठगी की रकम से एक कार खरीदी थी, साथ ही ज्वैलरी भी बरामद की गई और बैंक खाते अटैच किए गए.

गुरुग्राम में शादी का झांसा देकर रेप और ठगी (Etv Bharat)

वाहन को कुर्क किया : गुरुग्राम पुलिस के एसीपी अभिलक्ष जोशी ने बताया कि "पुलिस ने BNS की धारा 107 के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर वाहन को कुर्क किया. जिला प्रशासन के सहयोग से ई-नीलामी प्रक्रिया पूरी की गई और बिक्री से प्राप्त राशि अदालत के समक्ष पीड़िता को प्रदान की गई."