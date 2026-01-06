ETV Bharat / state

गुरुग्राम में बिना कार्रवाई किए लौटे बुलडोजर, गैंगस्टर की प्रॉपर्टी तोड़ने गई टीम को परिजनों ने दिखाए स्टे-ऑर्डर

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में धनवापुर इलाके में कुख्यात अपराधी सुनील उर्फ तोता की कथित संपत्ति पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम को उस समय कार्रवाई रोकनी पड़ी, जब मौके पर मौजूद परिजनों ने कोर्ट का स्टे ऑर्डर और वैध दस्तावेज दिखा दिए. दस्तावेजों की पुष्टि के बाद निगम के नोडल अधिकारी आर.एस. बाठ की अगुवाई में पहुंची. बुलडोजर टीम ने प्रॉपर्टी को सील कर दिया.

प्रशासन को रोकनी पड़ी कार्रवाई: दरअसल, दोपहर करीब 12.30 बजे पुलिस बल और नगर निगम की टीम अवैध कब्जों के आरोप में संपत्ति हटाने के उद्देश्य से धुनावपुर पहुंची थी. जैसे ही बुलडोजर मौके पर पहुंचे, तो तोता के परिजन वहां आ गए और उन्होंने निर्माण से जुड़े कागजात और कोर्ट से मिला स्टे ऑर्डर दिखा दिया. जांच के दौरान यह बात सामने आई कि भवन पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है और कई आवश्यक अनुमतियां भी नहीं ली गई है. इन खामियों को आधार बनाते हुए नगर निगम ने तोड़फोड़ की जगह फिलहाल बिल्डिंग को सील कर दिया.