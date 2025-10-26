ETV Bharat / state

गुरुग्राम में पब-बार पर रेड, एक्साइज विभाग की टीम ने अहाते पर भी मारा छापा, दोनों के चालान काटे

Gurugram Police Raid On Pub And Bar: एक्साइज विभाग की टीम ने गुरुग्राम पुलिस के साथ मिलकर BAR & LOUNGE पर कड़ी कार्रवाई की.

Gurugram Police Raid On Pub And Bar
Gurugram Police Raid On Pub And Bar (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 26, 2025 at 2:50 PM IST

2 Min Read
गुरुग्राम: रविवार सुबह एक्साइज विभाग की टीम ने गुरुग्राम पुलिस के साथ मिलकर सेक्टर 63 में चल रहे BAR & LOUNGE पर कड़ी कार्रवाई की. एक्साइज विभाग को सूचना मिली थी कि नियमों को ताक पर रख कर पब-बार में शराब का सेवन कराया जा रहा है. पब मालिक के पास रात 12 बजे तक पब-बार खोलने का लाइसेंस था, लेकिन उसने सुबह 6 बजे तक पब-बार खोला हुआ था.

गुरुग्राम में पब-बार पर रेड: सूचना पर एक्साइज विभाग ने छापेमारी की और मौके से भारी मात्रा में शराब बरामद की. इसके अलावा एसपीआर रोड पर बने अहाते पर भी एक्साइज विभाग की टीम ने रेड की. दोनों की मामलों में एक्साइज विभाग और गुरुग्राम पुलिस की टीम जांच में जुटी हैं.

गुरुग्राम में पब-बार पर रेड, एक्साइज विभाग की टीम ने अहाते पर भी मारा छापा (Etv Bharat)

एक्साइज विभाग की कार्रवाई: एक्साइज विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि संचालक तय समय से ज्यादा पब-बार को चला रहा है. सूचना मिलने पर जब विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि इसे सुबह 6 बजे तक चलाया जा रहा था. जबकि संचालक को रात 12 बजे तक ही पब-बार चलाने की अनुमति थी. मौके पर एक्साइज डिपार्टमेंट कि टीम को वहां रखी अवैध रूप से शराब की बोतलें भी मिली.

गुरुग्राम पुलिस ने की कार्रवाई: एक्साइज विभाग के अधिकारी अमित भाटिया ने बताया "विभाग के अधिकारियों ने मौके से शराब कि बोतलें बरामद कर बार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान किया है. दूसरी तरफ गुरुग्राम के एसपीआर रोड पर भी स्थित अहाते पर अवैध रूप से शराब सर्व की जा रही थी. फिलहाल दोनों के खिलाफ विभाग ने कानूनी कार्रवाई करते हुए चालान किया है. मामले में पुलिस की जांच जारी है." एक्साइज डिपार्टमेंट का कहना है कि आगे भी नियमों को ताक पर रखकर पब बार चलाने वाले संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी.

