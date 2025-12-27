ETV Bharat / state

गुरुग्राम पुलिस की अवैध पार्टी पर रेड, भारी मात्रा में शराब और नशीला पदार्थ बरामद, मुख्य आयोजक गिरफ्तार

गुरुग्राम: शुक्रवार को गुरुग्राम पुलिस ने अवैध पार्टी पर रेड कर मुख्य आयोजक को गिरफ्तार किया. रायसीना-भोंडसी क्षेत्र में स्थित फार्म हाउस पर ये अवैध पार्टी चल रही थी. पुलिस की टीम ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में शराब, नशीला पदार्थ और म्यूजिक सिस्टम बरामद किया है.

गुरुग्राम में अवैध पार्टी पर रेड: दरअसल भोंडसी थाना पुलिस को पहाड़ी क्षेत्र में स्थित एक फार्म हाउस में अवैध पार्टी की सूचना मिली थी. इस सूचना पर थाना भोंडसी, सेक्टर-65 पुलिस, क्राइम ब्रांच-39 और 40 की संयुक्त टीम ने रायसीना स्थित फार्म हाउस A-58 पर रेड की.

फार्महाउस पर चल रही थी अवैध पार्टी: फार्महाउस में बिना अनुमति के डीजे म्यूजिक के साथ पार्टी चल रही थी, जिसमें बड़ी संख्या में युवक-युवतियां मौजूद थे. पूछताछ में सामने आया कि पार्टी का आयोजन आनंद उर्फ एंडी कर रहा था. पुलिस ने आरोपी आनंद उर्फ एंडी को गिरफ्तार किया है. आरोपी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के वैशाली का रहने वाला है.