गुरुग्राम पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किया "डिजिटल सहेली" सेल, साइबर अपराध पर लगेगा लगाम

गुरुग्राम पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए डिजिटल सहेली सेल शुरू किया है.

Gurugram Police Launches Digital Saheli
गुरुग्राम पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किया "डिजिटल सहेली" सेल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 6, 2026 at 4:16 PM IST

गुरुग्राम: गुरुग्राम में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते साइबर अपराधों, खासकर डीपफेक और सेक्सटॉर्शन की घटनाओं को रोकने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. पुलिस ने महिला थाना सेक्टर-51 में "डिजिटल सहेली" नामक एंटी-डीपफेक और सेक्सटॉर्शन रैपिड रिस्पांस सेल की शुरुआत की. गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने इस नई पहल का उद्घाटन किया.

शिकायतें दर्ज करने की आसान प्रक्रिया: इस नई पहल के तहत महिलाएं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उत्पीड़न, डीपफेक, मॉर्फ्ड फोटो-वीडियो और सेक्सटॉर्शन से जुड़ी शिकायतें सीधे दर्ज करवा सकेंगी. पुलिस ने इसके लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर 9999981002 जारी किया है. गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने कहा कि, "हम चाहते हैं कि कोई भी महिला डिजिटल उत्पीड़न से डर के बिना अपनी शिकायत दर्ज करवा सके. हमारी टीम 24 घंटे तैयार रहेगी और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी."

महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किया "डिजिटल सहेली" सेल (ETV Bharat)

फेक कंटेंट को तुरंत हटाने की कार्रवाई: गुरुग्राम पुलिस के अनुसार यदि किसी महिला की फोटो या वीडियो को बिना अनुमति एडिट कर आपत्तिजनक रूप में सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाता है, तो पीड़िता तुरंत हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकती हैं. इस बारे में कमिश्नर ने बताया कि, " "डिजिटल सहेली" सेल संबंधित प्लेटफॉर्म से ऐसे कंटेंट को जल्द से जल्द हटवाने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी."

पीड़िता की पहचान पूरी तरह सुरक्षित: पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस प्लेटफॉर्म पर दर्ज होने वाली सभी शिकायतों में पीड़िता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. इसका उद्देश्य महिलाओं को डर के बिना न्याय की प्रक्रिया में आगे बढ़ने का भरोसा देना है.

विशेष टीम और त्वरित कार्रवाई: डिजिटल सहेली में 8 महिला पुलिसकर्मियों की टीम तैनात है, जो 24 घंटे सक्रिय रहेगी. उनका काम केवल शिकायतें दर्ज करना ही नहीं बल्कि तुरंत कार्रवाई कर फेक और आपत्तिजनक कंटेंट को हटवाना भी होगा. गुरुग्राम पुलिस की यह पहल महिलाओं के लिए साइबर सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आएगी.

