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गुरुग्राम में 13 बांग्लादेशी पकड़े गए, कालियागंज बॉर्डर के रास्ते घुसे थे, अब किया जाएगा डिपोर्ट

हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने 13 बांग्लादेशियों को पकड़ा है जिन्हें डिपोर्ट करने की पुलिस की तैयारी है.

Gurugram Police have apprehended 13 Bangladeshi nationals they will be deported
गुरुग्राम में 13 बांग्लादेशी पकड़े गए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 16, 2026 at 3:53 PM IST

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गुरुग्राम : राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम पुलिस द्वारा अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत क्राइम ब्रांच सेक्टर-39 की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है. सभी के पास भारत में रहने के वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा.

13 बांग्लादेशियों की पहचान की गई : दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गुरुग्राम की विभिन्न निर्माणाधीन साइटों और झुग्गी बस्तियों में बांग्लादेशी मूल के कुछ लोग अवैध रूप से रह रहे हैं. इसके बाद क्राइम ब्रांच सेक्टर-39 की टीम ने विशेष चेकिंग अभियान चलाकर अलग-अलग स्थानों पर सत्यापन किया. जांच के दौरान 13 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की गई, जिनके पास से बांग्लादेशी नागरिकता से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि ये सभी लोग कालियागंज बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेशी एजेंटों की मदद से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे. इसके बाद वे मजदूर के रूप में काम करते हुए गुरुग्राम में रह रहे थे. पुलिस ने बताया कि सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

दस्तावेज संदिग्ध मिले तो कार्रवाई होगी : वहीं गुरुग्राम पुलिस द्वारा झुग्गी-झोपड़ियों, कॉलोनियों, किराये के मकानों, औद्योगिक क्षेत्रों और होटलों में रह रहे लोगों के दस्तावेजों का सत्यापन लगातार किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि जिन लोगों के दस्तावेज संदिग्ध पाए जाएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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