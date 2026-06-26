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पंजाब CM वायरल वीडियो मामला: 10 लाख की डील, फर्जी साइबर रिपोर्ट और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का कनेक्शन, गुरुग्राम पुलिस ने खोली साजिश की परतें

मान्यता प्राप्त लैब नहीं मिली: जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अरुण ने "साइबर यान" और अंकित ने "साइबर सेंटिनल" के नाम से कथित साइबर फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की. हालांकि जांच में यह सामने आया कि इन नामों की कोई मान्यता प्राप्त साइबर फॉरेंसिक लैब मौजूद नहीं है और न ही इनका कोई आधिकारिक अस्तित्व है.

गुरुग्राम: गुरुग्राम पुलिस ने पंजाब के मुख्यमंत्री से जुड़े वायरल वीडियो की कथित फर्जी साइबर फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कराने के मामले में बड़ा खुलासा किया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि शिकायतकर्ता ने इस काम के लिए अंकित और अरुण से संपर्क किया था. पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपियों ने कथित रूप से फर्जी साइबर रिपोर्ट तैयार कर मामले को प्रभावित करने की कोशिश की.

10 लाख की डील और बैंक खाते फ्रीज: पुलिस के अनुसार कथित फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के एवज में जसप्रीत को 10 लाख रुपये मिलने थे. यह राशि उसके बैंक खाते में जमा भी कराई गई थी. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने संबंधित बैंक खातों को फ्रीज कर दिया. जांच में यह भी सामने आया कि जसप्रीत ने रिपोर्ट तैयार कराने के लिए अंकित के खाते में ऑनलाइन माध्यम से 50 हजार रुपये ट्रांसफर किए थे.

कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी निकले आरोपी: जांच में यह भी खुलासा हुआ कि गिरफ्तार दोनों आरोपी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कार्यरत थे. अरुण पंचकूला स्थित परिवार पहचान पत्र कार्यालय में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी था, जबकि अंकित दिल्ली स्थित NIA कार्यालय में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर सेवाएं दे रहा था.

आगे की जांच जारी: मामले में एसीपी क्राइम नवीन शर्मा ने कहा कि, "जांच में सामने आया है कि कथित रिपोर्ट तैयार करने वाले नामों की कोई मान्यता प्राप्त साइबर फॉरेंसिक लैब नहीं है. आरोपियों के बैंक खातों में हुए लेनदेन की भी जांच की गई है. दोनों आरोपी सरकारी कर्मचारी नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी थे. अब यह पता लगाया जा रहा है कि फर्जी रिपोर्ट तैयार करने में किन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल हुआ तथा इस पूरे मामले में अन्य व्यक्तियों या अधिकारियों की कोई भूमिका थी या नहीं. पुलिस अब डिजिटल साक्ष्यों की जांच के साथ यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस कथित साजिश में और कौन-कौन शामिल था."

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