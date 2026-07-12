गुरुग्राम मुठभेड़ पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, "सरगना तक पहुंचने में पुलिस नाकाम, नाबालिग को बनाया निशाना"
गुरुग्राम पुलिस मुठभेड़ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा 'बदमाशी फैलाने वाले हैड तक नहीं पहुंच पा रही है सरकार'.
Published : July 12, 2026 at 7:57 PM IST
रोहतक: हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने रविवार को रोहतक स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर कानून-व्यवस्था, पंचायतों, बिजली व्यवस्था, चानौत गांव के मुद्दे और राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार अपराध पर लगाम लगाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है."
'सरकार को अपराध की जड़ों तक पहुंचकर कार्रवाई करनी चाहिए': गुरुग्राम पुलिस मुठभेड़ के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए हुड्डा ने कहा कि "सरकार अपराध फैलाने वाले असली सरगनाओं तक पहुंचने में नाकाम रही है." उन्होंने आरोप लगाया कि "भटकाए गए नाबालिगों को अपराध की दुनिया में धकेला जा रहा है, जबकि बड़े अपराधी कानून की पकड़ से बाहर हैं." उन्होंने कहा कि "सरकार को अपराध की जड़ों तक पहुंचकर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि युवाओं को अपराध के रास्ते पर जाने से रोका जा सके."
'पंचायतों को ग्रांट देना सरकार का कोई एहसान नहीं है': सरपंचों का समर्थन करते हुए हुड्डा ने कहा कि "पंचायतों को ग्रांट देना सरकार का कोई एहसान नहीं है." उन्होंने कहा कि "सरपंच जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें उनका अधिकार मिलना ही चाहिए. सरकार को पंचायत प्रतिनिधियों के साथ टकराव की बजाय संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए. लेकिन उन पर आरोप लगाना सरकार की मानसिकता दर्शाता है."
पैरेलल लाइन परियोजना पर उठाए सवालः गुरुग्राम और नूंह के लिए प्रस्तावित पावर पैरेलल लाइन परियोजना को लेकर भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए. हुड्डा ने आरोप लगाया कि यह कदम बिजली व्यवस्था के निजीकरण की दिशा में बढ़ाया जा रहा है, जिससे किसानों और मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. उन्होंने मांग की कि सरकार इस निर्णय को तत्काल वापस ले और सार्वजनिक हित में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान दे.
'चानौत के लोगों के साथ सरकार ने किया धोखा': रोहतक के चानौत गांव के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि "गांव के लोगों के साथ सरकार ने धोखा किया है. जब बातचीत के जरिए समाधान निकल रहा था, तब भी टी (टावर) लगाकर उसे उखाड़ने की कार्रवाई क्यों की गई. उन्होंने सरकार से ग्रामीणों के साथ बैठकर बातचीत करने और सहमति से समाधान निकालने की अपील की."
'राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस नहीं कर रही है राजनीति': राम मंदिर के मुद्दे पर हुड्डा ने कहा कि "कांग्रेस इस विषय पर राजनीति नहीं कर रही है." उन्होंने कहा कि "नृपेंद्र मिश्रा कांग्रेस से जुड़े व्यक्ति नहीं हैं." उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट को भंग किए जाने की मांग करते हुए कहा कि "पूरे मामले की पारदर्शी तरीके से समीक्षा होनी चाहिए."
'टकराव की राजनीति छोड़कर संवाद करे सरकार': प्रेस वार्ता के दौरान हुड्डा ने दोहराया कि "सरकार को टकराव की राजनीति छोड़कर संवाद और जनहित को प्राथमिकता देनी चाहिए." उन्होंने कहा कि "प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर जनता की आवाज को अनदेखा करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है."