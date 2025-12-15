ETV Bharat / state

गुरुग्राम पुलिस ने बादशाहपुर में अवैध मार्केट को बुलडोजर से किया ध्वस्त, दुकान खुलवा करते थे वसूली

गुरुग्राम: नगर निगम के सहयोग से गुरुग्राम पुलिस ने अपराधियों के कब्जे वाली कई अस्थाई मार्केट (दुकान) को बुलडोजर की मदद से नष्ट कर दिया. यह कार्रवाई बादशाहपुर इलाके में की गई है. नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई इन अस्थायी दुकानों से 2 अपराधियों के द्वारा लगातार अवैध वसूली की जा रही थी. इस संबंध में पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं.

आगे भी जारी रहेगा अभियानः बादशाहपुर थाना के प्रभारी विजयपाल ने बताया कि "इलाके में अवैध गतिविधियां नरेंद्र उर्फ टिल्लू और रवि नाम के दो भाइयों द्वारा संचालित की जा रही थी. दोनों सगे भाइयों के खिलाफ दर्जनभर से अधिक जघन्य आपराधिक मामले दर्ज है. इन दोनों अपराधियों पर हत्या, हत्या के प्रयास, धमकी, अवैध वसूली, आर्म्स एक्ट, जुआ अड्डा चलाने, मारपीट सहित कई गंभीर अपराध के तहत मामले दर्ज हैं. पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद सभी अस्थायी दुकानों को बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसे अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रखी जायेगी."