गुरुग्राम पुलिस ने बादशाहपुर में अवैध मार्केट को बुलडोजर से किया ध्वस्त, दुकान खुलवा करते थे वसूली

गुरुग्राम में सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.

अवैध मार्केट पर बुलडोजर (Etv Bharat)
Published : December 15, 2025 at 4:08 PM IST

गुरुग्राम: नगर निगम के सहयोग से गुरुग्राम पुलिस ने अपराधियों के कब्जे वाली कई अस्थाई मार्केट (दुकान) को बुलडोजर की मदद से नष्ट कर दिया. यह कार्रवाई बादशाहपुर इलाके में की गई है. नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई इन अस्थायी दुकानों से 2 अपराधियों के द्वारा लगातार अवैध वसूली की जा रही थी. इस संबंध में पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं.

आगे भी जारी रहेगा अभियानः बादशाहपुर थाना के प्रभारी विजयपाल ने बताया कि "इलाके में अवैध गतिविधियां नरेंद्र उर्फ टिल्लू और रवि नाम के दो भाइयों द्वारा संचालित की जा रही थी. दोनों सगे भाइयों के खिलाफ दर्जनभर से अधिक जघन्य आपराधिक मामले दर्ज है. इन दोनों अपराधियों पर हत्या, हत्या के प्रयास, धमकी, अवैध वसूली, आर्म्स एक्ट, जुआ अड्डा चलाने, मारपीट सहित कई गंभीर अपराध के तहत मामले दर्ज हैं. पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद सभी अस्थायी दुकानों को बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसे अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रखी जायेगी."

अवैध मार्केट को बुलडोजर से किया ध्वस्त (Etv Bharat)

अवैध वसूली के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: गुरुग्राम पुलिस ने बादशाहपुर इलाके में अवैध वसूली और कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिससे पुलिस का साफ संदेश है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ ऐसे ही कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. बता दें नरेंद्र उर्फ टिल्लू और रवि नाम के दो भाइयों के द्वारा शहर में खाली पड़ी सरकारी जमीन पर मार्केट बनाकर अवैध तरीके से वसूली का काम किया जा रहा था.

GURUGRAM BULLDOZER POLICE
ILLEGAL MARKET IN BADSHAHPUR
EXTORTION BY TWO CRIMINALS
EXTORTION IN GURUGRAM
POLICE DEMOLISHED AN ILLEGAL MARKET

