गुरुग्राम में इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़, सिम बॉक्स के जरिए लोगों को बना रहे थे शिकार, 5 आरोपी गिरफ्तार
गुरुग्राम पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : April 1, 2026 at 4:57 PM IST
गुरुग्राम: गुरुग्राम पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की मानें तो यह गिरोह फिलीपींस और कंबोडिया से संचालित हो रहा था. साथ ही भारत में सिम बॉक्स के जरिए साइबर अपराधों को अंजाम दे रहा था. पुलिस ने इस मामले में 5 अलग-अलग शिकायतों के आधार पर 5 मामले दर्ज किए हैं.
एसआईटी ने गुरुग्राम में की छापेमारी: इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस डीसीपी ईस्ट गौरव राजपुरोहित ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी. उन्होंने कहा कि, "एसआईटी ने गुरुग्राम के यू-ब्लॉक और चकरपुर समेत कई स्थानों पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान पुलिस ने 15 सिम बॉक्स, 504 सिम कार्ड, 7 वाई-फाई राउटर, 7 TAPO कैमरे, 29 वाई-फाई स्विच, 30 बैटरियां और अन्य तकनीकी उपकरण बरामद किए. ये उपकरण इंटरनेट के माध्यम से कॉल डायवर्ट करने और फर्जी कॉल के जरिए लोगों को ठगने में इस्तेमाल किए जा रहे थे."
ये आरोपी हुए गिरफ्तार: गौरव राजपुरोहित ने आगे बताया कि, "गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कासगंज निवासी राहुल कुमार, अहमदाबाद निवासी यश अमृत सिंह डुगर, कच्छ निवासी भाविका भगचंदानी, लितेश और सागर के रूप में हुई है. जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपी फिलीपींस और कंबोडिया में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे. साथ ही नेपाल-बिहार रूट के जरिए उपकरण भारत लाते थे."
ऐसे अपराधों को देते थे अंजाम: डीसीपी की मानें तो इस नेटवर्क के जरिए डिजिटल अरेस्टिंग जैसे साइबर अपराधों को अंजाम दिया जाता था. साथ ही हजारों फर्जी सिम कार्ड सक्रिय किए गए थे. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच जारी है.
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