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'Hello, आपके गैस का कनेक्शन कटने वाला है'...बोलकर चूना लगाने वालों को सिम कार्ड बेचने वाले बिहार के दो युवक गिरफ्तार

Cyber ​​Frauder Arrested in Gurugram ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: HCG गैस बिल बकाया होने और कनेक्शन काटने का डर दिखाकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के लिए सिम कार्ड उपलब्ध कराने के आरोप में गुरुग्राम पुलिस ने बिहार के बांका जिले से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने फर्जी APK फाइल के जरिए की गई 1 लाख 64 हजार 900 रुपये की साइबर ठगी में इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड उपलब्ध कराए थे. पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल दो मोबाइल फोन और दो सिम कार्ड बरामद किए हैं.

गैस कनेक्शन के नाम पर ठगी: दरअसल, 12 अक्टूबर को एक व्यक्ति ने थाना साइबर अपराध पूर्व, गुरुग्राम में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता ने बताया कि 9 अक्टूबर को उसके व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया. इसमें HCG बिल बकाया होने और तय समय तक भुगतान नहीं करने पर गैस कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई थी.