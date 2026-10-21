'Hello, आपके गैस का कनेक्शन कटने वाला है'...बोलकर चूना लगाने वालों को सिम कार्ड बेचने वाले बिहार के दो युवक गिरफ्तार
गुरुग्राम पुलिस ने बिहार के बांका जिले से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साइबर ठगों को इन लोगों ने फर्जी सिम उपलब्ध कराई थी.
Published : October 21, 2026 at 8:58 AM IST
गुरुग्राम: HCG गैस बिल बकाया होने और कनेक्शन काटने का डर दिखाकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के लिए सिम कार्ड उपलब्ध कराने के आरोप में गुरुग्राम पुलिस ने बिहार के बांका जिले से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने फर्जी APK फाइल के जरिए की गई 1 लाख 64 हजार 900 रुपये की साइबर ठगी में इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड उपलब्ध कराए थे. पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल दो मोबाइल फोन और दो सिम कार्ड बरामद किए हैं.
गैस कनेक्शन के नाम पर ठगी: दरअसल, 12 अक्टूबर को एक व्यक्ति ने थाना साइबर अपराध पूर्व, गुरुग्राम में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता ने बताया कि 9 अक्टूबर को उसके व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया. इसमें HCG बिल बकाया होने और तय समय तक भुगतान नहीं करने पर गैस कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई थी.
डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा की ठगी: मैसेज में दिए गए अन्य मोबाइल नंबरों पर संपर्क करने के बाद शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप के जरिए 'HCG BILL UPDATE.apk' नाम की फाइल भेजी गई. लिंक खोलने पर रेजरपे जैसे दिखने वाले भुगतान पोर्टल पर 12 रुपये जमा करने के लिए कहा गया. शिकायतकर्ता ने क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने का प्रयास किया, जिसके बाद उसके बैंक खाते से संबंधित संदिग्ध लेनदेन हुआ और 1,64,900 रुपये की ठगी हो गई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
1000 रुपये में खरीदे सिम, 1500 रुपये में आगे बेचे: थाना साइबर अपराध पूर्व की टीम ने निरीक्षक अमित शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 16 अक्टूबर को बिहार के बांका जिले से दो आरोपियों निर्मल कुमार उर्फ विजय कुमार और गोपी कुमार यादव को गिरफ्तार किया. दोनों बांका जिले के निवासी हैं. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि साइबर ठगी की वारदात में इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड आरोपियों ने उपलब्ध कराए थे.
बिहार के दो आरोपी गिरफ्तार: पुलिस पीआरओ संदीप की माने तो, निर्मल कुमार ने किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर धोखाधड़ी से सिम कार्ड हासिल किए और उन्हें 1,000 रुपये में गोपी कुमार यादव को बेच दिया. इसके बाद गोपी ने वही सिम कार्ड 1,500 रुपये में एक अन्य व्यक्ति को बेच दिए. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले भी साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले सिम कार्ड बेच चुके हैं.
दो मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद: पुलिस ने दोनों आरोपियों को पहले बांका की अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लिया. इसके बाद 18 अक्टूबर को गुरुग्राम की अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया. आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फोन और दो सिम कार्ड बरामद किए गए हैं. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और ठगी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाया जा रहा है.
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