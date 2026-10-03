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गुरुग्राम पुलिस को देखकर फ्लाईओवर से कूदा अपराधी, 3 कुख्यात गिरफ्तार, दो विदेशी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद

गुरुग्राम पुलिस ने तीन कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है. तीनों के पास से दो विदेश पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस बरामद.

Gurugram Police Arrested Three Criminal
Gurugram Police Arrested Three Criminal (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 3, 2026 at 4:04 PM IST

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गुरुग्राम: पुलिस की अपराध शाखा फरुखनगर टीम ने अवैध हथियार रखने और उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो विदेशी पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस के मुताबिक, आरोपी अवैध वसूली और रंगदारी के लिए रैकी कर रहे थे.

गिरफ्तार आरोपियों की हुई पहचान: गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभय उर्फ मौलड (20), जतिन उर्फ जोनी (29) और सागर के रूप में हुई है. अभय और सागर गुरुग्राम के खेड़ा झांझरोला गांव के रहने वाले हैं, जबकि जतिन सोनीपत का रहने वाला है और वर्तमान में सिद्धार्थ कॉलोनी, सोनीपत में रह रहा था. पुलिस टीम ने आरोपी अभय को गढ़ी फ्लाईओवर, न्यू पटौदी गुरुग्राम रोड के पास से काबू किया. वहीं आरोपी जतिन को फरुखनगर और सागर को KPM, फरुखनगर से पकड़ा गया.

गुरुग्राम पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया (ETV Bharat)

PX चाइना मेड पिस्टल और कारतूस बरामद: एसीपी क्राइम नवीन शर्मा ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से दो PX चाइना मेड विदेशी पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस बरामद हुए. बरामदगी के बाद आरोपियों के खिलाफ थाना सेक्टर-10, गुरुग्राम में आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Gurugram Police Arrested Three Criminal
आरोपियों से विदेश पिस्टल बरामद (ETV Bharat)

पुलिस से बचने के लिए फ्लाईओवर से कूदा आरोपी: पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी सागर ने पुलिस से बचने के लिए फ्लाईओवर से छलांग लगा दी. इस दौरान उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया. पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे मामले में नियमानुसार गिरफ्तार किया जाएगा.

Gurugram Police Arrested Three Criminal
पुलिस को देखकर फ्लाईओवर से कूदा अपराधी (ETV Bharat)

जतिन ने अभय को उपलब्ध करवाए थे हथियार: पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि अभय को अवैध हथियार आरोपी जतिन ने उपलब्ध करवाए थे. वहीं पुलिस के अनुसार, जतिन को ये हथियार उसके अन्य साथियों से मिले थे. पुलिस अब हथियारों की सप्लाई के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है.

रंगदारी के लिए रैकी का आरोप: प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि आरोपी अपने अन्य साथियों के संपर्क में थे. पुलिस के मुताबिक, उनके कहने पर आरोपी अवैध वसूली और रंगदारी के लिए रैकी करते थे.

Gurugram Police Arrested Three Criminal
पांच जिंदा कारतूस बरामद (ETV Bharat)

दिल्ली में वारदात की थी योजना? एसीपी क्राइम नवीन शर्मा ने बताया कि "आरोपी योजना बनाकर दिल्ली में किसी वारदात को अंजाम देकर लोगों में भय का माहौल पैदा करने की फिराक में थे. हालांकि, इससे पहले ही गुरुग्राम पुलिस की अपराध शाखा फरुखनगर टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को काबू कर लिया. जतिन के खिलाफ दिल्ली में पहले भी केस दर्ज है. आपराधिक रिकॉर्ड की जांच के दौरान जतिन के खिलाफ दिल्ली में एक्साइज एक्ट के तहत पहले से एक मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आई है. गुरुग्राम पुलिस अब आरोपियों के नेटवर्क, हथियारों की सप्लाई के स्रोत और उनके संपर्क में रहे अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है. मामले की जांच जारी है और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

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