गुरुग्राम में धर्मांतरण के रैकेट का खुलासा, मासूम बच्चों को फंसाने की चल रही थी कोशिश, पुलिस ने दबोचा
Gurugram Kids Religious Conversion Arrest : हरियाणा के गुरुग्राम में बच्चों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने के मामले में महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है.
Published : November 15, 2026 at 7:58 PM IST
Gurugram Kids Religious Conversion Arrest : हरियाणा के गुरूग्राम में धर्मांतरण के लिए बच्चों को प्रेरित करने के मामले में पुलिस ने चार महिलाओं को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि एक निजी कंपनी में एचआर के पद पर कार्यरत महिला अपनी तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर बच्चों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रही थी. मामला सेक्टर-56 थाना क्षेत्र के गांव घाटा का है, जहां पिछले करीब सात महीनों से फ्री ट्यूशन देने के बहाने बच्चों को अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया जा रहा था. पुलिस ने रेड कर चारों महिलाओं को मौके से गिरफ्तार किया है.
बच्चों के धर्मांतरण की कोशिश : पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिलाएं सेक्टर-56 इलाके के स्लम एरिया में बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के बहाने अपने पास बुलाती थीं. आरोप है कि बच्चों को खाने-पीने की चीजें देने और पिकनिक पर घुमाने का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था. पिछले करीब सात महीनों से गांव घाटा इलाके में यह गतिविधियां चल रही थीं. मामले की सूचना मिलने के बाद सेक्टर-56 थाना पुलिस ने गांव घाटा में रेड की और चारों महिलाओं को मौके से काबू कर लिया.
आरोपी महिलाओं से पूछताछ : आरोपियों से पुलिस पूछताछ में पता चला कि एक महिला निजी कम्पनी में HR के पद पर कार्य करती हैं, वहीं दूसरी महिला एक हॉस्पिटल में कैंसर मरीजों के लिए स्वयं सेवक के तौर पर कार्य करती है, तीसरी महिला एक निजी कम्पनी में लीड एनालिस्ट के पद पर कार्यरत है, जबकि चौथी महिला ने गत वर्ष ही ग्रेजुएशन किया है और अभी बी.एड. के लिए तैयारी कर रही थी. ये सभी करीब पिछले एक साल से शनिवार के दिन दिल्ली से गुरुग्राम में आकर बच्चों को शिक्षा व खाने-पीने की वस्तुएं देने के नाम पर निजी पाठशाला संचालित करते हुए उन्हें ईसाई धर्म अपनाने की प्रेरणा दे रही थी.
सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल फोन भी बरामद : पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके से सीसीटीवी कैमरा और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है. फिलहाल पुलिस चारों महिलाओं से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है.
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