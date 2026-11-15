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गुरुग्राम में धर्मांतरण के रैकेट का खुलासा, मासूम बच्चों को फंसाने की चल रही थी कोशिश, पुलिस ने दबोचा

गुरुग्राम में धर्मांतरण के रैकेट का खुलासा ( ETV Bharat )

Gurugram Kids Religious Conversion Arrest : हरियाणा के गुरूग्राम में धर्मांतरण के लिए बच्चों को प्रेरित करने के मामले में पुलिस ने चार महिलाओं को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि एक निजी कंपनी में एचआर के पद पर कार्यरत महिला अपनी तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर बच्चों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रही थी. मामला सेक्टर-56 थाना क्षेत्र के गांव घाटा का है, जहां पिछले करीब सात महीनों से फ्री ट्यूशन देने के बहाने बच्चों को अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया जा रहा था. पुलिस ने रेड कर चारों महिलाओं को मौके से गिरफ्तार किया है.

बच्चों के धर्मांतरण की कोशिश : पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिलाएं सेक्टर-56 इलाके के स्लम एरिया में बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के बहाने अपने पास बुलाती थीं. आरोप है कि बच्चों को खाने-पीने की चीजें देने और पिकनिक पर घुमाने का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था. पिछले करीब सात महीनों से गांव घाटा इलाके में यह गतिविधियां चल रही थीं. मामले की सूचना मिलने के बाद सेक्टर-56 थाना पुलिस ने गांव घाटा में रेड की और चारों महिलाओं को मौके से काबू कर लिया.