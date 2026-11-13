ठक-ठक गैंग के दो बदमाशों को गुरुग्राम पुलिस ने किया गिरफ्तार, गाड़ियों के शीशे तोड़कर करते थे चोरी, 26 मामलों में थे भगोड़े
Gurugram Thak Thak Gang Arrest: गुरुग्राम पुलिस ने ठक-ठक गैंग के दो अंतरराज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार किया है.
Published : November 13, 2026 at 12:49 PM IST
गुरुग्राम: गुरुग्राम पुलिस की अपराध शाखा मानेसर ने ठक-ठक गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शातिर अंतरराज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी लंबे समय से पुलिस और अदालत को चकमा देकर गिरफ्तारी से बच रहे थे. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, दोनों को अलग-अलग 26 मामलों में उद्घोषित अपराधी (PO) घोषित किया जा चुका था. इसके अलावा गुरुग्राम और दिल्ली में गाड़ियों के शीशे तोड़कर चोरी करने के 11 मामलों में भी उनकी तलाश थी.
11 नवंबर को पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आरोपी: इस पूरे मामले में गुरुग्राम एसीपी क्राइम-II ललित दलाल ने कहा कि, "गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिल्ली के संगम विहार निवासी मोहम्मद जाकिर उर्फ बकरा और उत्तर प्रदेश के जिला महुवा के रिबई निवासी बबलू उर्फ दिनेश के रूप में हुई है. अपराध शाखा मानेसर की टीम ने 11 नवंबर 2026 को दोनों को गिरफ्तार किया. दोनों काफी समय से अलग-अलग आपराधिक मामलों में वांछित थे. अदालत में पेश नहीं होने और कानूनी प्रक्रिया से बचने के कारण उन्हें उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था."
आठ साल पुरानी चोरी के मामले से जुड़ा है कनेक्शन: पुलिस के मुताबिक इस गिरफ्तारी का संबंध 29 अगस्त 2018 को गुरुग्राम के कुतुब प्लाजा इलाके में हुई चोरी की वारदात से है. यहां खड़ी एक कार का शीशा तोड़कर बदमाशों ने लैपटॉप और अन्य सामान चोरी कर लिया था. मामले में थाना डीएलएफ फेज-1 में मुकदमा नंबर 389/2018 दर्ज किया गया था. इसी केस में जाकिर और बबलू की तलाश की जा रही थी. अदालत में पेश नहीं होने पर दोनों को PO घोषित कर दिया गया था. करीब आठ साल बाद पुलिस ने इस मामले में दोनों को गिरफ्तार किया है.
26 मामलों में थे भगोड़े: पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों को कुल 26 अलग-अलग मामलों में अदालत द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था. इसके अलावा गुरुग्राम में चोरी के तीन और दिल्ली में चोरी के आठ मामलों में भी दोनों वांछित चल रहे थे. इस तरह गाड़ियों के शीशे तोड़कर सामान चोरी करने के कुल 11 मामलों में पुलिस को उनकी तलाश थी.
पहले करते थे रेकी, फिर तोड़ देते थे कार का शीशा: गुरुग्राम एसीपी क्राइम-II ललित दलाल ने बताया कि, "आरोपियों का चोरी करने का तरीका बेहद शातिर था. वे पहले सुनसान या एकांत स्थानों पर खड़ी गाड़ियों की रेकी करते थे. इसके बाद मौका मिलते ही कार का शीशा तोड़कर अंदर रखा लैपटॉप, कीमती सामान और अन्य वस्तुएं चोरी कर फरार हो जाते थे. इसी तरीके से वे अलग-अलग इलाकों में वारदातों को अंजाम देते थे."
अन्य वारदातों की जानकारी जुटा रही पुलिस: एसीपी क्राइम-II ललित दलाल के अनुसार अपराध शाखा मानेसर की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब उन्हें अदालत में पेश कर नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई करेगी. साथ ही आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य वारदातों में उनकी संभावित संलिप्तता की भी जांच की जा रही है.
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