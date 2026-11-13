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ठक-ठक गैंग के दो बदमाशों को गुरुग्राम पुलिस ने किया गिरफ्तार, गाड़ियों के शीशे तोड़कर करते थे चोरी, 26 मामलों में थे भगोड़े

ठक-ठक गैंग के दो बदमाशों को गुरुग्राम पुलिस ने किया गिरफ्तार ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: गुरुग्राम पुलिस की अपराध शाखा मानेसर ने ठक-ठक गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शातिर अंतरराज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी लंबे समय से पुलिस और अदालत को चकमा देकर गिरफ्तारी से बच रहे थे. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, दोनों को अलग-अलग 26 मामलों में उद्घोषित अपराधी (PO) घोषित किया जा चुका था. इसके अलावा गुरुग्राम और दिल्ली में गाड़ियों के शीशे तोड़कर चोरी करने के 11 मामलों में भी उनकी तलाश थी.

11 नवंबर को पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आरोपी: इस पूरे मामले में गुरुग्राम एसीपी क्राइम-II ललित दलाल ने कहा कि, "गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिल्ली के संगम विहार निवासी मोहम्मद जाकिर उर्फ बकरा और उत्तर प्रदेश के जिला महुवा के रिबई निवासी बबलू उर्फ दिनेश के रूप में हुई है. अपराध शाखा मानेसर की टीम ने 11 नवंबर 2026 को दोनों को गिरफ्तार किया. दोनों काफी समय से अलग-अलग आपराधिक मामलों में वांछित थे. अदालत में पेश नहीं होने और कानूनी प्रक्रिया से बचने के कारण उन्हें उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था."