नाकाबंदी में बड़ा खुलासा, गुरुग्राम पुलिस ने पकड़े करोड़ों की ठगी करने वाले मेवाती साइबर ठग, फर्जी गेमिंग ऐप से करते थे ठगी
गुरुग्राम पुलिस ने नाकाबंदी में 4 मेवाती साइबर ठग पकड़े. साथ ही पुलिस ने 23 लाख नकद, 14 फर्जी स्टैम्प, काली स्कॉर्पियो बरामद किया.
Published : November 14, 2025 at 11:27 AM IST
गुरुग्राम: दिल्ली में हुए धमाके के बाद गुरुग्राम में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. साइबर सिटी में बढ़ाई गई सतर्कता और नाकाबंदी के दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. सोहना थाना पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान मेवात के चार साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों में सद्दाम, मोसिम, मोहम्मद इरशाद और शाहरुख शामिल हैं, जो लाखों रुपये नकद और संदिग्ध दस्तावेजों के साथ मेवात की ओर जा रहे थे.
नगदी के साथ कर रहे थे सफर: इस बारे में पुलिस प्रवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि, "थाना सोहना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक बड़ी नकदी के साथ कार में सफर कर रहे हैं और साइबर ठगी में शामिल हैं. सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने सोहना के अंबेडकर चौक पर नाकाबंदी की. इसी दौरान एक काली स्कॉर्पियो को रोका गया, जिसमें चार युवक सवार थे। तलाशी लेने पर कार से 3 लाख 16 हजार रुपये नगद बरामद हुए."
जांच में चौंकाने वाला खुलासा: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सद्दाम के बैंक खाते में 16 करोड़ रुपये का लेनदेन मिला. पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे पिछले दो साल से फर्जी गेमिंग ऐप बनाकर "तीन पत्ती" और सट्टे की आड़ में लोगों को ठगते थे. यह गिरोह अब तक 7 से 8 करोड़ रुपये की ठगी कर चुका है.
टीम ने की छापेमारी: पुलिस टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सद्दाम के घर पर भी छापेमारी की. वहां से 20 लाख 78 हजार रुपये नकद और 14 फर्जी स्टैम्प पैड बरामद किए गए. कुल मिलाकर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 23 लाख 94 हजार रुपये नकद, फर्जी स्टैम्प और स्कॉर्पियो कार जब्त की है.
आपस में बांट लेते थे रकम: आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि ठगी की रकम वे आपस में बांट लेते थे. नकदी घरों में छिपाकर रखते थे. सभी आरोपी नूंह जिले के चंदेनी गांव के रहने वाले हैं और साइबर ठगी के जरिए करोड़ों रुपये इकट्ठा कर चुके थे. गुरुग्राम पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें छह दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है.पुलिस अब उनके नेटवर्क, बैंक खातों, डिजिटल लेनदेन और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है.
पुलिस की अपील:साइबर अपराध और फर्जी ऐप के जरिए धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन लिंक या ऑफर पर तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन को सूचित करें.
