Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

नाकाबंदी में बड़ा खुलासा, गुरुग्राम पुलिस ने पकड़े करोड़ों की ठगी करने वाले मेवाती साइबर ठग, फर्जी गेमिंग ऐप से करते थे ठगी

गुरुग्राम पुलिस ने नाकाबंदी में 4 मेवाती साइबर ठग पकड़े. साथ ही पुलिस ने 23 लाख नकद, 14 फर्जी स्टैम्प, काली स्कॉर्पियो बरामद किया.

MEWATI FRAUDSTERS ARREST GURUGRAM
गुरुग्राम पुलिस ने पकड़े करोड़ों की ठगी करने वाले मेवाती साइबर ठग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 14, 2025 at 11:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम: दिल्ली में हुए धमाके के बाद गुरुग्राम में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. साइबर सिटी में बढ़ाई गई सतर्कता और नाकाबंदी के दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. सोहना थाना पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान मेवात के चार साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों में सद्दाम, मोसिम, मोहम्मद इरशाद और शाहरुख शामिल हैं, जो लाखों रुपये नकद और संदिग्ध दस्तावेजों के साथ मेवात की ओर जा रहे थे.

नगदी के साथ कर रहे थे सफर: इस बारे में पुलिस प्रवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि, "थाना सोहना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक बड़ी नकदी के साथ कार में सफर कर रहे हैं और साइबर ठगी में शामिल हैं. सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने सोहना के अंबेडकर चौक पर नाकाबंदी की. इसी दौरान एक काली स्कॉर्पियो को रोका गया, जिसमें चार युवक सवार थे। तलाशी लेने पर कार से 3 लाख 16 हजार रुपये नगद बरामद हुए."

फर्जी गेमिंग ऐप से करते थे ठगी (Etv Bharat)

जांच में चौंकाने वाला खुलासा: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सद्दाम के बैंक खाते में 16 करोड़ रुपये का लेनदेन मिला. पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे पिछले दो साल से फर्जी गेमिंग ऐप बनाकर "तीन पत्ती" और सट्टे की आड़ में लोगों को ठगते थे. यह गिरोह अब तक 7 से 8 करोड़ रुपये की ठगी कर चुका है.

टीम ने की छापेमारी: पुलिस टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सद्दाम के घर पर भी छापेमारी की. वहां से 20 लाख 78 हजार रुपये नकद और 14 फर्जी स्टैम्प पैड बरामद किए गए. कुल मिलाकर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 23 लाख 94 हजार रुपये नकद, फर्जी स्टैम्प और स्कॉर्पियो कार जब्त की है.

आपस में बांट लेते थे रकम: आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि ठगी की रकम वे आपस में बांट लेते थे. नकदी घरों में छिपाकर रखते थे. सभी आरोपी नूंह जिले के चंदेनी गांव के रहने वाले हैं और साइबर ठगी के जरिए करोड़ों रुपये इकट्ठा कर चुके थे. गुरुग्राम पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें छह दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है.पुलिस अब उनके नेटवर्क, बैंक खातों, डिजिटल लेनदेन और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है.

पुलिस की अपील:साइबर अपराध और फर्जी ऐप के जरिए धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन लिंक या ऑफर पर तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन को सूचित करें.

ये भी पढ़ें: अंबाला में शादी समारोह में खूनी संघर्ष: DJ पर नाचते समय हुआ विवाद, पुलिसकर्मी की पीट-पीटकर हत्या

TAGGED:

SOHNA POLICE OPERATION
ARREST MEWATI FRAUDSTERS GURUGRAM
गुरुग्राम से मेवाती ठग गिरफ्तार
गुरुग्राम में नूंह का ठग गिरफ्तार
MEWATI FRAUDSTERS ARREST GURUGRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.