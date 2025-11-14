ETV Bharat / state

नाकाबंदी में बड़ा खुलासा, गुरुग्राम पुलिस ने पकड़े करोड़ों की ठगी करने वाले मेवाती साइबर ठग, फर्जी गेमिंग ऐप से करते थे ठगी

गुरुग्राम पुलिस ने पकड़े करोड़ों की ठगी करने वाले मेवाती साइबर ठग ( Etv Bharat )

गुरुग्राम: दिल्ली में हुए धमाके के बाद गुरुग्राम में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. साइबर सिटी में बढ़ाई गई सतर्कता और नाकाबंदी के दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. सोहना थाना पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान मेवात के चार साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों में सद्दाम, मोसिम, मोहम्मद इरशाद और शाहरुख शामिल हैं, जो लाखों रुपये नकद और संदिग्ध दस्तावेजों के साथ मेवात की ओर जा रहे थे. नगदी के साथ कर रहे थे सफर: इस बारे में पुलिस प्रवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि, "थाना सोहना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक बड़ी नकदी के साथ कार में सफर कर रहे हैं और साइबर ठगी में शामिल हैं. सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने सोहना के अंबेडकर चौक पर नाकाबंदी की. इसी दौरान एक काली स्कॉर्पियो को रोका गया, जिसमें चार युवक सवार थे। तलाशी लेने पर कार से 3 लाख 16 हजार रुपये नगद बरामद हुए." फर्जी गेमिंग ऐप से करते थे ठगी (Etv Bharat) जांच में चौंकाने वाला खुलासा: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सद्दाम के बैंक खाते में 16 करोड़ रुपये का लेनदेन मिला. पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे पिछले दो साल से फर्जी गेमिंग ऐप बनाकर "तीन पत्ती" और सट्टे की आड़ में लोगों को ठगते थे. यह गिरोह अब तक 7 से 8 करोड़ रुपये की ठगी कर चुका है.