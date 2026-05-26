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गुरुग्राम पुलिस ने 47 लाख नकद लेकर फरार हुए चालक को उत्तर प्रदेश से किया गिरफ्तार, 160 ग्राम सोना, 2.75 लाख बरामद

47 लाख रुपये नकद के साथ फरार हुए चालक को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पास से 26 लाख नकद बरामद.

Driver Arrested with 160 Grams of Gold
160 ग्राम सोना के साथ चालक गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 26, 2026 at 8:24 PM IST

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गुरुग्राम: मालिक के भरोसे का कत्ल कर 47 लाख से अधिक की नकदी लेकर फरार होने वाले एक शातिर ड्राइवर को गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर-39 की टीम ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपी ड्राइवर ने लालच में आकर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया था. ड्राइवर ने चोरी की रकम से भारी मात्रा में सोना और महंगे शौक पूरे कर रहा था. ​पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 160 ग्राम सोना, 2 लाख 75 हजार नगद और एक आईफोन बरामद किया है.

मोबाइल बंद कर पैसा लेकर हो गया था फरारः एसीपी (क्राइम) नवीन कुमार ने बताया कि "बीती 3 मई 2026 को गुरुग्राम के सेक्टर-50 थाना में पीड़ित कारोबारी ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक 30 अप्रैल 2026 को उन्होंने अपने भरोसेमंद ड्राइवर विनय कुमार को 47 लाख 28 हजार की भारी-भरकम नगदी देकर सेक्टर-49 में एक निश्चित स्थान पर डिलीवरी के लिए भेजा था. लेकिन विनय वहां पहुंचने के बजाय रकम लेकर रफूचक्कर हो गया और अपना मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ कर लिया. शिकायत मिलते ही पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. ​मामले की गंभीरता को देखते हुए केस क्राइम ब्रांच सेक्टर-39 को सौंपा गया. पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 21 मई 2026 को आरोपी ड्राइवर विनय कुमार (35 वर्ष) को जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) से धर दबोचा."

47 लाख नकद लेकर फरार होने वाला चालक गिरफ्तार (ETV Bharat)

दिल्ली का मूल वासी है आरोपीः विनय कुमार मूल रूप से सुभाष कैंप, दक्षिणपुरी, अंबेडकर नगर दिल्ली का रहने वाला है और फिलहाल सूर्य विहार (फरीदाबाद) में रह रहा था. पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया है. ​पुलिस पूछताछ में आरोपी विनय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. उसने बताया कि वह पिछले 2 साल से शिकायतकर्ता के पास ड्राइवर की नौकरी कर रहा था और उसका विश्वास जीत चुका था. 30 अप्रैल को जब मालिक ने उसे इतनी बड़ी रकम ले जाने के लिए दी, तो उसके मन में लालच आ गया. ​

रिश्तेदार की मदद से 26 लाख का सोना खरीदाः भागने के बाद उसने चोरी की रकम को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया. आरोपी ने अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से करीब 26 लाख रुपए का सोना खरीद लिया. उसने अपने लिए एक कीमती आईफोन खरीदा और बाकी की रकम व्यक्तिगत ऐशो-आराम और खर्चों में उड़ा दी. एसीपी क्राइम ने कहा कि आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है ताकि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं का पता चल सके और बचे हुए रुपयों की बरामदगी की जा सके.

ये भी पढ़ें-पंचकूला में ड्राइवर ने कारोबारी मालिक का तोड़ा भरोसा, डुप्लीकेट रिमोट की मदद से फॉर्च्यूनर से ले उड़ा 2.20 लाख रुपये, गिरफ्तार

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47 लाख की धोखधड़ी का आरोपी गिरफ्तार
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THEFT ACCUSED ARRESTED IN UP
DRIVER ARRESTED WITH 160 GRAMS GOLD

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