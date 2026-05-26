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गुरुग्राम पुलिस ने 47 लाख नकद लेकर फरार हुए चालक को उत्तर प्रदेश से किया गिरफ्तार, 160 ग्राम सोना, 2.75 लाख बरामद

160 ग्राम सोना के साथ चालक गिरफ्तार ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: मालिक के भरोसे का कत्ल कर 47 लाख से अधिक की नकदी लेकर फरार होने वाले एक शातिर ड्राइवर को गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर-39 की टीम ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपी ड्राइवर ने लालच में आकर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया था. ड्राइवर ने चोरी की रकम से भारी मात्रा में सोना और महंगे शौक पूरे कर रहा था. ​पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 160 ग्राम सोना, 2 लाख 75 हजार नगद और एक आईफोन बरामद किया है. मोबाइल बंद कर पैसा लेकर हो गया था फरारः एसीपी (क्राइम) नवीन कुमार ने बताया कि "बीती 3 मई 2026 को गुरुग्राम के सेक्टर-50 थाना में पीड़ित कारोबारी ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक 30 अप्रैल 2026 को उन्होंने अपने भरोसेमंद ड्राइवर विनय कुमार को 47 लाख 28 हजार की भारी-भरकम नगदी देकर सेक्टर-49 में एक निश्चित स्थान पर डिलीवरी के लिए भेजा था. लेकिन विनय वहां पहुंचने के बजाय रकम लेकर रफूचक्कर हो गया और अपना मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ कर लिया. शिकायत मिलते ही पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. ​मामले की गंभीरता को देखते हुए केस क्राइम ब्रांच सेक्टर-39 को सौंपा गया. पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 21 मई 2026 को आरोपी ड्राइवर विनय कुमार (35 वर्ष) को जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) से धर दबोचा."