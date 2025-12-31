ETV Bharat / state

नए साल के स्वागत को लेकर गुरुग्राम में जश्न का माहौल, B PRAAK के लाइव परफॉर्मेंस के साथ होगा न्यू ईयर का आगाज

गुरुग्राम: गुरुग्राम शहर अपनी आधुनिकता और व्यस्त लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है. इस साल भी ये शहर नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह सज-धजकर तैयार है. शहर के प्रमुख क्लब, पब, होटल और ओपन ग्राउंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन की रौनक में रंग चुके हैं. युवाओं और परिवारों दोनों वर्गों में नए साल की रात को यादगार बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं.

सेक्टर 29 और साइबर हब में खास तैयारियां: साइबर सिटी के सेक्टर 29, साइबर हब, गोल्फ कोर्स रोड और सोहना रोड में स्थित क्लबों में खास न्यू ईयर पार्टियों का आयोजन किया जा रहा है. डीजे नाइट, लाइव म्यूजिक, थीम-बेस्ड पार्टी, मिडनाइट काउंटडाउन और विशेष फूड-ड्रिंक मेन्यू के साथ लोग नए साल का स्वागत करेंगे. कई जगहों पर रातभर चलने वाले सेलिब्रेशन की भी तैयारी है.

B PRAAK का लाइव म्यूजिक इवेंट: गुरुग्राम के सेक्टर 29 के लेजर ग्राउंड में होने वाला B PRAAK का लाइव म्यूजिक इवेंट नए साल को और भी खास बनाने वाला है.मशहूर बॉलीवुड सिंगर B PRAAK अपने हिट गानों का परफॉर्मेंस करेंगे. आयोजकों के अनुसार, मिडनाइट काउंटडाउन के साथ शानदार आतिशबाजी और म्यूज़िक परफॉर्मेंस का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग टिकट बुक करा चुके हैं.

पब और बार में युवाओं की भीड़: साइबर हब और सेक्टर 29 के कई पब-बार में न्यू ईयर ईव बैश का आयोजन किया जा रहा है. यहां डीजे म्यूजिक, डांस फ्लोर और पार्टी वाइब्स युवाओं को आकर्षित कर रही हैं. कुछ होटल और रिसॉर्ट्स में गाला डिनर, लाइव बैंड और फैमिली फ्रेंडली सेलिब्रेशन की भी व्यवस्था की गई है, जिससे परिवार भी इस जश्न में शामिल हो सकें.