केंद्रीय मंत्री को हरियाणा के मंत्री ने दिखाया आईना, राव नरबीर बोले- "राव इंद्रजीत सिंह को हराकर की राजनीति की शुरुआत"

गुरुग्रामः हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने एक बार फिर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर तीखा तंज कसते हुए सियासी माहौल गर्म कर दिया है. दरअसल साल 2009 के चुनाव को लेकर राव इंद्रजीत सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए राव नरबीर ने कहा कि "उनकी राजनीति की शुरुआत ही राव इंद्रजीत सिंह को चुनाव में हराने के बाद हुई थी."

जाटूसाना सीट से इंद्रजीत सिंह को हरा चुके हैं नरबीर सिंहः राव नरबीर सिंह ने दावा किया कि वर्ष 1987 में "उन्होंने जाटूसाना विधानसभा सीट से राव इंद्रजीत सिंह को चुनाव हराकर राजनीति में कदम रखा था." राव नरबीर के अनुसार "जाटूसाना राव इंद्रजीत सिंह का राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है, बावजूद इसके वहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. कैबिनेट मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि बढ़ती उम्र के चलते राव इंद्रजीत सिंह को मेरी हार तो याद है, लेकिन अपनी हार याद नहीं है. राव नरबीर सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है."