केंद्रीय मंत्री को हरियाणा के मंत्री ने दिखाया आईना, राव नरबीर बोले- "राव इंद्रजीत सिंह को हराकर की राजनीति की शुरुआत"

हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. राव नरबीर सिंह ने राव इंद्रजीत सिंह पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 18, 2026 at 8:01 PM IST

गुरुग्रामः हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने एक बार फिर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर तीखा तंज कसते हुए सियासी माहौल गर्म कर दिया है. दरअसल साल 2009 के चुनाव को लेकर राव इंद्रजीत सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए राव नरबीर ने कहा कि "उनकी राजनीति की शुरुआत ही राव इंद्रजीत सिंह को चुनाव में हराने के बाद हुई थी."

जाटूसाना सीट से इंद्रजीत सिंह को हरा चुके हैं नरबीर सिंहः राव नरबीर सिंह ने दावा किया कि वर्ष 1987 में "उन्होंने जाटूसाना विधानसभा सीट से राव इंद्रजीत सिंह को चुनाव हराकर राजनीति में कदम रखा था." राव नरबीर के अनुसार "जाटूसाना राव इंद्रजीत सिंह का राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है, बावजूद इसके वहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. कैबिनेट मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि बढ़ती उम्र के चलते राव इंद्रजीत सिंह को मेरी हार तो याद है, लेकिन अपनी हार याद नहीं है. राव नरबीर सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है."

गुरुग्राम में मंत्री राव नरबीर सिंह ने राव इंद्रजीत सिंह पर दिया तीखा बयान (Etv Bharat)

केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत इन दिनों लगातार हमलावरः बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत कई बार दावा कर चुके हैं कि दक्षिण हरियाणा में बीजेपी की जीत उनकी वजह से हुई है. इसी दावे पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने हाल में रेवाड़ी दौरे के दौरान कड़ी प्रतिक्रिया दी थी.

लंबे समय से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जारीः गौरतलब है कि दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रही है और समय-समय पर सार्वजनिक मंचों से एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते रहे हैं. ताजा बयान से एक बार फिर साफ हो गया है कि आने वाले समय में यह सियासी जुबानी जंग और तेज हो सकती है.

