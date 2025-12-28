ETV Bharat / state

मार्बल मार्केट 2 दिन में खाली करो, नोटिस जारी होने के बाद भड़के गुरुग्राम के व्यापारी, बोले-ये कोई फूल का टोकरा नहीं

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के मार्बल मार्केट को 2 दिन के अंदर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके बाद व्यापारियों में भारी नाराज़गी है और व्यापारी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतने कम समय में वो मार्केट को कैसे खाली कर पाएंगे.

मार्बल मार्केट को खाली करने का नोटिस : गुरुग्राम के मार्बल मार्केट में उस समय हड़कंप मच गया, जब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बाजार खाली कराने को लेकर मुनादी कराई. विभाग ने मार्बल मार्केट की करीब 60 दुकानों को मात्र 2 दिन के भीतर खाली करने के निर्देश दिए हैं, जिससे व्यापारियों में नाराजगी फैल गई है. व्यापारियों का कहना है कि करीब 21 साल पहले उन्हें एमजी रोड और शीतला माता रोड से बाजार हटाकर इस स्थान पर शिफ्ट किया गया था, अब एक बार फिर से उन्हें यहां से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

गुरुग्राम में मार्बल मार्केट 2 दिन में खाली करो (Etv Bharat)

मेट्रो डिपो बनाने का प्रस्ताव : दरअसल इस इलाके में मेट्रो डिपो स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके चलते मार्बल मार्केट को हटाया जा रहा है. व्यापारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उन्हें सेक्टर-34 में स्थायी रूप से शिफ्ट किया जाए, ताकि उनका व्यापार और रोजगार प्रभावित न हो. हालांकि, फिलहाल विभाग व्यापारियों को अस्थायी तौर पर ही शिफ्ट करने की बात कर रहा है, जिससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है. मार्बल व्यापारियों का कहना है कि ये कोई फूल का टोकरा नहीं है, जिसे एक दिन में उठाया जा सके. इतनी कम समय सीमा में दुकानों को खाली करना संभव नहीं है.