ETV Bharat / state

मार्बल मार्केट 2 दिन में खाली करो, नोटिस जारी होने के बाद भड़के गुरुग्राम के व्यापारी, बोले-ये कोई फूल का टोकरा नहीं

हरियाणा के गुरुग्राम में मार्बल मार्केट को 2 दिन के अंदर खाली करने का नोटिस जारी किया गया जिसके बाद व्यापारियों में भारी नाराज़गी है.

Gurugram Marble Market receives notice to vacate within two days sparking widespread anger among traders
मार्बल मार्केट 2 दिन में खाली करो (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 28, 2025 at 10:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के मार्बल मार्केट को 2 दिन के अंदर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके बाद व्यापारियों में भारी नाराज़गी है और व्यापारी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतने कम समय में वो मार्केट को कैसे खाली कर पाएंगे.

मार्बल मार्केट को खाली करने का नोटिस : गुरुग्राम के मार्बल मार्केट में उस समय हड़कंप मच गया, जब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बाजार खाली कराने को लेकर मुनादी कराई. विभाग ने मार्बल मार्केट की करीब 60 दुकानों को मात्र 2 दिन के भीतर खाली करने के निर्देश दिए हैं, जिससे व्यापारियों में नाराजगी फैल गई है. व्यापारियों का कहना है कि करीब 21 साल पहले उन्हें एमजी रोड और शीतला माता रोड से बाजार हटाकर इस स्थान पर शिफ्ट किया गया था, अब एक बार फिर से उन्हें यहां से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

गुरुग्राम में मार्बल मार्केट 2 दिन में खाली करो (Etv Bharat)

मेट्रो डिपो बनाने का प्रस्ताव : दरअसल इस इलाके में मेट्रो डिपो स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके चलते मार्बल मार्केट को हटाया जा रहा है. व्यापारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उन्हें सेक्टर-34 में स्थायी रूप से शिफ्ट किया जाए, ताकि उनका व्यापार और रोजगार प्रभावित न हो. हालांकि, फिलहाल विभाग व्यापारियों को अस्थायी तौर पर ही शिफ्ट करने की बात कर रहा है, जिससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है. मार्बल व्यापारियों का कहना है कि ये कोई फूल का टोकरा नहीं है, जिसे एक दिन में उठाया जा सके. इतनी कम समय सीमा में दुकानों को खाली करना संभव नहीं है.

Gurugram Marble Market receives notice to vacate within two days sparking widespread anger among traders
नोटिस जारी होने के बाद भड़के गुरुग्राम के व्यापारी (Etv Bharat)

फैसले का विरोध : व्यापारियों की माने तो है कि यदि मार्बल मार्केट को यहां से शिफ्ट किया गया, तो ना सिर्फ व्यापार प्रभावित होगा बल्कि सैकड़ों लोगों के रोजगार पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा. फिलहाल मार्बल मार्केट के व्यापारी विभाग के फैसले का विरोध कर रहे हैं और स्थायी समाधान की मांग पर अड़े हुए हैं.

Gurugram Marble Market receives notice to vacate within two days sparking widespread anger among traders
गुरुग्राम में मार्बल मार्केट (Etv Bharat)
Gurugram Marble Market receives notice to vacate within two days sparking widespread anger among traders
मार्बल मार्केट को खाली करने का नोटिस (Etv Bharat)
Gurugram Marble Market receives notice to vacate within two days sparking widespread anger among traders
फैसले का विरोध (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - गुरुग्राम में बुलडोजर एक्शन जारी, नशा तस्करों के अवैध ठिकानों पर चला पीला पंजा

ये भी पढ़ें - यूपी की तर्ज पर गुरुग्राम पुलिस का बुलडोजर एक्शन, गैंगस्टर नरेन्द्र उर्फ सोनू के अवैध निर्माण को किया ध्वस्त

ये भी पढ़ें - स्ट्रीट डॉग्स के लिए फ्री में ले जाइए डॉग शेल्टर्स, गुरुग्राम के इंडस्ट्रियलिस्ट जगजीत सिंह बने बेज़ुबानों का सहारा

TAGGED:

GURUGRAM MARBLE MARKET PROTEST
GURUGRAM MARKET VACATE NOTICE
गुरुग्राम में मार्बल मार्केट
GURUGRAM MARBLE TRADERS
GURUGRAM MARBLE MARKET PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.